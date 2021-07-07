У Києві поліцейські побили іноземця кийками заради 500 гривень і навушників, — прокуратура

Після незаконного обшуку правоохоронці відвезли людину в безлюдне місце, а потім катували за допомогою гумових кийків, вважають прокурори.

У Києві двох поліцейських підозрюють у побитті та пограбуванні громадянина Вірменії. Про це на офіційному сайті повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як припускає слідство, вночі 1 липня два співробітники поліції охорони з Оболонського району без вагомого приводу зупинили іноземця на вулиці, провели незаконний обшук і почали вимагати 500 гривень. Коли потерпілий відмовився давати гроші, правоохоронці посадили його в службовий автомобіль і вивезли в безлюдне місце в Лісовому масиві, де побили гумовими кийками по руках і ногах. Унаслідок у жертви забрали 500 гривень і бездротові навушники.

Прокурори спільно зі співробітниками ДБР провели розслідування і через кілька днів повідомили двом поліцейським про підозру в крадіжці, незаконному позбавленні волі, вимаганні та перевищенні владних повноважень. Зараз підозрювані перебувають під арештом без права внесення застави, їм загрожує позбавлення волі терміном до 12 років, конфіскація майна і позбавлення права займатися правоохоронною діяльністю терміном до трьох років.

Раніше зʼявилася інформація, що поліцейський до смерті забив чоловіка після скандалу в Кривому Розі. Як зʼясувала Генпрокуратура, командир взводу патрульної поліції закував у наручники відвідувача кафе, який вилаяв його матом, а потім вивіз у посадку і сильно вдарив по голові. Унаслідок потерпілий отримав важку травму і помер через три тижні в лікарні, не приходячи до тями.

До цього писали, що поліцейські побили підлітків через галасливі розваги в Києві. Очевидці зняли на камеру, як правоохоронці грубо обшукали двох хлопців, а одного з них повалили на асфальт і вдарили по голові. Свідки заявили, що молоді люди слухали музику і не заважали нікому, крім чоловіка, якив косив траву поблизу.