Закрыл двери и угрожал: пассажирка заявила в полицию о хулиганстве маршрутчика в Херсоне

Сусанна Оганян обвиняет водителя в хамстве и хулиганстве во время рейса. Мужчина же уверяет, что заявительница повела себя неадекватно.

В Херсоне пассажирка обратилась в полицию после скандала с водителем маршрутного такси №12. Подробности инцидента выяснило "Суспільне".

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Сусанна Оганян утверждает, что возвращалась домой с работы Таврическом микрорайоне и зашла в маршрутку №12 на улице Три Штыка. Она не успела сесть, как водитель начал уезжать, из-за чего женщина чуть не упала, а потому начала возмущаться.

"В ответ пошла нецензурная брань, такая что я вам даже не могу передать", — рассказала Сусанна. — "Он сразу остановил маршрутку напротив церкви и сказал — виваливайся отсюда, я не поеду, пока ты не выйдешь".

Горожанка говорит, что из-за разряженного телефона не смогла вызвать полицию или сфотографировать водителя. Спустя несколько минут водитель продолжил движение, пригрозив найти женщину позже. Вскоре из маршрутки вышел последний человек, и Сусанна осталась наедине с водителем.

[ + – ] Cусанна Оганян, которая написала заявление на водителя в Херсоне Фото: Скриншот

"Он закрыл передо мной дверь и сказал — я тебя увезу отсюда и выброшу, тебя никто не найдет. Он поехал не по маршруту, а в обратном направлении и сказал, я тебя выброшу в поле. Я начала кричать, плакать и он меня выбросил на перекрестке", — заявила жительница Херсона.

Сусанна Оганян обратилась с заявлением к правоохранителям. Спикер Нацполиции в регионе Татьяна Скуба рассказала, что обращение зарегистрировано журнале единого учета, полицейские устанавливают личность водителя, чтобы привлечь его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Маршрут №12 в Херсоне обслуживает компания "Рембыттехника". По словам заместитель директора Николая Шаповалова, у них в базе нет автобуса с номером, который назвала пассажирка. Кроме того, Сусанна отказалась общаться с представителями предприятия и сообщить больше информации, без которой нельзя установить личность водителя.

Позже маршрутчик по имени Михаил сам связался с журналистами "Суспільного" и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, горожанка не махала, поэтому он остановился, но метрах в пяти от остановки. Из-за этого пассажирка принялась обвинять водителя, который решил отдать деньги высадить ее. Женщина не захотела выходить, поэтому он продолжил движение.

"Людей на конечной повысаживал, говорю — выходите, она сидит. Я разворачиваюсь, еду как на заправку, она кричит — остановите. Начала кричать, бить по рукам во время движения. Я остановился", — утверждает Михаил.

Маршрутчик добавил, что сам хотел вызвать полицию из-за действий пассажирки, однако тогда у него не было на это времени. Рассудить водителя и пассажирку теперь предстоит правоохранительным органам.

Ранее в Киеве маршрутка пересекла сквер, чтобы объехать пробку на Окружной дороге в районе станции "Теремки". Маршрутное такси под номером 718 промчалось между молодыми деревьями и оказалось на противоположной стороне.