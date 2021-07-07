Закрив двері та погрожував: пасажирка заявила в поліцію про хуліганство маршрутника в Херсоні

Сусанна Оганян звинувачує водія в хамстві та хуліганстві під час рейсу. Чоловік же запевняє, що заявниця поводилася неадекватно.

У Херсоні пасажирка звернулася в поліцію після скандалу з водієм маршрутного таксі №12. Подробиці інциденту зʼясувало "Суспільне".

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Сусанна Оганян стверджує, що поверталася додому з роботи Таврійському мікрорайоні та зайшла в маршрутку №12 на вулиці Три Штики. Вона не встигла сісти, як водій почав їхати, через що жінка ледве не впала, а тому почала обурюватися.

"У відповідь пішла нецензурна лайка, така що я вам навіть не можу передати", — розповіла Сусанна. — "Він одразу зупинив маршрутку навпроти церкви і сказав — вивалюйся звідси, я не поїду, поки ти не вийдеш".

Містянка каже, що через розряджений телефон не змогла викликати поліцію або сфотографувати водія. Через кілька хвилин водій продовжив рух, пригрозивши знайти жінку пізніше. Незабаром із маршрутки вийшла остання людина, і Сусанна залишилася наодинці з водієм.

[ + – ] Cусанна Оганян, яка написала заяву на водія в Херсоні Фото: Скриншот

"Він закрив переді мною двері і сказав — я тебе заберу звідси і викину, тебе ніхто не знайде. Він поїхав не за маршрутом, а в зворотному напрямку і сказав, я тебе викину в поле. Я почала кричати, плакати і він мене викинув на перехресті", — заявила мешканка Херсона.

Сусанна Оганян звернулася із заявою до правоохоронців. Спікерка Нацполіції в регіоні Тетяна Скуба розповіла, що звернення зареєстроване в журналі єдиного обліку, поліцейські встановлюють особу водія, щоб залучити його до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Маршрут №12 у Херсоні обслуговує компанія "Ремпобуттехніка". За словами заступника директора Миколи Шаповалова, у них у базі немає автобуса з номером, який назвала пасажирка. Крім того, Сусанна відмовилася спілкуватися з представниками підприємства і повідомити більше інформації, без якої не можна встановити особу водія.

Пізніше маршрутник на імʼя Михайло сам звʼязався із журналістами "Суспільного" і розповів свою версію події. За його словами, містянка не махала, тому він зупинився, але метрів за пʼять від зупинки. Через це пасажирка почала звинувачувати водія, який вирішив віддати гроші та висадити її. Жінка не захотіла виходити, тому він продовжив рух.

"Людей на кінцевій повисаджував, кажу — виходьте, вона сидить. Я розвертаюся, їду як на заправку, вона кричить — зупиніть. Почала кричати, бити по руках під час руху. Я зупинився", — стверджує Михайло.

Маршрутчик додав, що сам хотів викликати поліцію через дії пасажирки, однак тоді він не мав на це часу. Розсудити водія і пасажирку тепер треба правоохоронним органам.

Раніше в Києві маршрутка перетнула сквер, щоб обʼїхати затори на Окружній дорозі поблизу станції "Теремки". Маршрутне таксі під номером 718 промчало між молодими деревами й опинилося на протилежній стороні.