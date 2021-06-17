"Навіщо стояти?": У Києві маршрутка промчала по скверу, щоб об'їхати затор (відео)

Київський маршрутник вирішив зрізати шлях під час "тягучки" на Окружній дорозі і ледь не збив молоді дерева.

У Києві водій маршрутки обʼїхав затор по зеленій галявині у сквері. Очевидець записав небезпечну їзду на відео, яке в соціальній мережі Facebook опублікувала спільнота "Київ Оперативний".

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Випадок стався 17 червня на Окружній дорозі в Києві в районі станції метро "Теремки". Щоб не стояти в заторі, водій маршрутки №718 звернув з дороги на зелену зону, впритул проїхав між молодими деревами, після чого опинився на іншій стороні і продовжив рух у протилежному напрямку.

"А навіщо стояти, якщо ти баран на маршрутці і знаєш, що тобі за таке водіння абсолютно нічого не буде, тому що твій мафіозний володар вже розкидав всім службам перевірки хабара?", — зазначив автор відеоролика.

Поки невідомо, слідував мікроавтобус за маршрутом чи людина за кермом поспішала у своїх справах. На щастя, людей на той момент в сквері майже не було — єдиний чоловік йшов доріжкою за десятки метрів від машини.

Нещодавно зʼявилося відео, як маршрутник нібито пив пиво за кермом в Києві, очевидці повідомили про сильний запах перегару. Поліція встановила, що ролик зняли з провокаційною метою. Справжній водій заявив, що на кінцевій зупинці невідомі залізли в салон автобуса, але зникли до приїзду патрульних.

Київрада планує підвищити ціну за проїзд в громадському транспорті. Зараз проект обговорюють у профільних комісіях, нові тарифи повинні оголосити в кінці літа. На думку заступника голови КМДА Миколи Поворозника, вартість проїзду буде менше 20 гривень за поїздку.

"Укравтодор" побудує розвʼязку на Окружній дорозі в Києві спільно з американською компанією Bechtel Corporation. Проект передбачає пів кільце протяжністю 150 кілометрів, яке виведе рух транспорту за межі Києва.