"Зачем стоять?": В Киеве маршрутка промчалась по скверу, чтобы объехать пробку (видео)

Киевский маршрутчик решил срезать путь во время "тянучки" на Окружной дороге и едва не сбил молодые деревья.

В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по зеленой лужайке в сквере. Очевидец записал опасную езду на видео, которое в социальной сети Facebook опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

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Случай произошел 17 июня на Окружной дороге в Киеве в районе станции метро "Теремки". Чтобы не стоять в пробке, водитель маршрутки №718 свернул с дороги на зеленую зону, впритык проехал между молодыми деревьями, после чего оказался на другой стороне и продолжил движения в противоположном направлении.

"А зачем стоять, если ты баран на маршрутке и знаешь, что тебе за такое вождения абсолютно ничего не будет, потому твой мафиозный обладатель уже разбросал всем проверяющим службам взятки?", — отметил автор видеоролика.

Пока неизвестно, следовал микроавтобус по маршруту или человек за рулем спешил по своим делам. К счастью, людей на тот момент в сквере почти не было — единственный мужчина шел по дорожке в десятках метров от машины.

Недавно появилось видео, как маршрутчик якобы пил пиво за рулем в Киеве, очевидцы сообщили о сильном запахе перегара. Полиция установила, что ролик сняли с провокационной целью. Настоящий водитель заявил, что на конечной остановке неизвестные забрались в салон автобуса, но скрылись до приезда патрульных.

Киевсовет планирует повысить цену за проезд в общественном транспорте. Сейчас проект обсуждают в профильных комиссиях, новые тарифы должны объявить в конце лета. По мнению замглавы КГГА Николая Поврозника, стоимость проезда будет меньше 20 гривен за поездку.

"Укравтодор" построит развязку на Окружной дороге в Киеве совместно с американской компанией Bechtel Corporation. Проект предусматривает полукольцо протяжностью 150 километров, которое выведет движение транспорта за пределы Киева.