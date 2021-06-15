Пиво за рулем и перегар: в Киеве решили "подставить" водителя маршрутки (видео)

В соцсетях появилось видео с якобы пьяным водителем маршрутки. Полиция же считает, что ролик был снят с провокационной целью.

В Киеве пассажир маршрутки №529 снял на видео якобы водителя данного транспортного средства, который за рулем будто бы пил пиво.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщает телеграмм-канал "ДТП.kiev.ua", на кадрах можно увидеть, как водитель, ожидая время отправки маршрутки, открывает пивную бутылку и делает из нее несколько глотков.

Также утверждалось, что в салоне автобуса был слышен сильный запах перегара.

[ + – ] Видео с якобы пьяным водителем

Однако позже в столичной полиции опровергли данный факт. Реагируя на кадры, появившиеся в соцсетях, правоохранители решили проверить на месте, на самом ли деле маршруткой управляет нетрезвый водитель.

"Предварительно известно, что видео снято с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства. По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке. До приезда патрульных они скрылись", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение патрульной полиции

Напомним, в Киеве сотрудники полиции подрались с водителем маршрутки, который якобы нарушил правила карантина.

А на трассе Киев-Чернигов агрессивный водитель обстрелял маршрутку с пассажирами из-за дорожного конфликта.

Также сообщалось, что под Харьковом ветерана АТО трижды не пустили в маршрутку.