Пиво за кермом і перегар: у Києві вирішили "підставити" водія маршрутки (відео)

У соцмережах з'явилося відео з нібито п'яним водієм маршрутки. Поліція ж вважає, що ролик був знятий з провокаційною метою.

У Києві пасажир маршрутки №529 зняв на відео нібито водія цього транспортного засобу, який за кермом нібито пив пиво.

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Як повідомляє телеграм-канал "ДТП.kiev.ua", на кадрах можна побачити, як водій, чекаючи час відправки маршрутки, відкриває пивну пляшку і робить з неї кілька ковтків.

Також стверджувалося, що в салоні автобуса був відчутний сильний запах перегару.

[ + – ] Відео з нібито п'яним водієм

Однак пізніше в столичній поліції спростували цей факт. Реагуючи на кадри, що з'явилися в соціальних мережах, правоохоронці вирішили перевірити на місці, чи дійсно маршруткою керує нетверезий водій.

"Попередньо відомо, що відео зняте з провокаційною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу. За словами справжнього водія, невідомі забігли в салон автобуса, коли він залишив його на кінцевій зупинці. До приїзду патрульних вони зникли", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення патрульної поліції

Нагадаємо, в Києві співробітники поліції побилися з водієм маршрутки, який нібито порушив правила карантину.

А на трасі Київ-Чернігів агресивний водій обстріляв маршрутку з пасажирами через дорожній конфлікт.

Також повідомлялося, що під Харковом ветерана АТО тричі не пустили в маршрутку.