Инвесторы банка "Аркада" перекрыли дорогу возле Кабмина в Киеве, возникли пробки (видео)

Протестующие утверждают, что за месяц власти так и не начали разбираться с их проблемой. Они грозят перекрыть весь центральный квартал, если не выйдут министры.

7 июля инвесторы банка "Аркада" устроили митинг перед зданием Кабинета министров в Киеве. Подробности и кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал "PavlovskyNews".

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Участники митинга перекрыли улицу Грушевского, из-за чего в районе образовалась серьезная пробка. Десятки людей с флагами "Инвесторы банка Аркада" стоят на проезжей части у здания Кабмина, мешая движению транспорта.

[ + – ] Карта Google с пробками в Киеве во время митинга инвесторов "Аркады" Фото: Скриншот

Обманутые вкладчики требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Они утверждают, что намерены перекрыть весь центральный квартал столицы, если правительство продолжит их игнорировать. Организаторы акции напомнили, что месяц назад представители власти обещали обсудить с ними ситуацию, однако переговоры так и не начались.

[ + – ] Инвесторы банка Аркада перекрыли дорогу [ + – ] Митинг у Кабмина в Киеве [ + – ] Инвесторы банка Аркада протестуют возле Кабмина

Кроме того, инвесторы жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика" требуют от Кабмина финансовую помощь на строительство домов в размере 3,6 миллиарда гривен. Они сделали инсталляцию в виде большого кирпича и силуэта строителя с плакатом: "Нам срочно нужен льготный кредит на достройку".

Ранее "Фокус" разбирался, почему ликвидировали банк "Аркада" и что будет с инвестициями клиентов. 24 сентября 2020 года НБУ отозвал лицензию, а до 2023 года Фонд гарантирования вкладов физлиц должен полностью ликвидировать компанию.

Президента банка "Аркада" подозревают в присвоении 72 миллионов гривен инвесторов. Как сообщила Генеральная прокуратура, руководителю компании грозит 12 лет за злоупотребление служебным положением относительно денег, которые должны были потратить на строительство двух жилых комплексов в Киеве.

Появилась информация, что представители Национального корпуса вывозили песок с места строительства ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве. Заработок от перепродажи оценили в сотни тысяч гривен.