Інвестори банку "Аркада" перекрили дорогу біля Кабміну в Києві, виникли затори (відео)

Протестувальники стверджують, що за місяць влада так і не почали розбиратися з їхньою проблемою. Вони погрожують перекрити весь центральний квартал, якщо не вийдуть міністри.

7 липня інвестори банку "Аркада" влаштували мітинг перед будівлею Кабінету міністрів у Києві. Подробиці та кадри з місця подій опублікував телеграм-канал "PavlovskyNews".

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Учасники мітингу перекрили вулицю Грушевського, через що в районі утворилися серйозні затори. Десятки людей з прапорами "Інвестори банку Аркада" стоять на проїжджій частині біля будівлі Кабміну, заважаючи руху транспорту.

[ + – ] Карта Google із заторами в Києві під час мітингу інвесторів "Аркади" Фото: Скриншот

Ошукані вкладники вимагають зустрічі з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони стверджують, що мають намір перекрити весь центральний квартал столиці, якщо уряд продовжить їх ігнорувати. Організатори акції нагадали, що місяць тому представники влади обіцяли обговорити з ними питання про ситуацію, проте переговори так і не почалися.

[ + – ] Інвестори банку Аркада перекрили дорогу [ + – ] Мітинг біля Кабміну в Києві [ + – ] Інвестори банку Аркада протестують біля Кабміну

Крім того, інвестори житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" вимагають від Кабміну фінансову допомогу на будівництво будинків у розмірі 3,6 мільярдів гривень. Вони зробили інсталяцію у вигляді великої цегли і силуету будівельника з плакатом: "Нам терміново потрібен пільговий кредит на добудову".

Раніше "Фокус" розбирався, чому ліквідували банк "Аркада" і що буде з інвестиціями клієнтів. 24 вересня 2020 року НБУ відкликав ліцензію, а до 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб повинен повністю ліквідувати компанію.

Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 72 мільйонів гривень інвесторів. Як повідомила Генеральна прокуратура, керівнику компанії загрожує 12 років за зловживання службовим становищем щодо грошей, які повинні були витратити на будівництво двох житлових комплексів у Києві.

Зʼявилася інформація, що представники Національного корпусу вивозили пісок із місця будівництва ЖК "Патріотика на озерах" у Києві. Заробіток від перепродажу оцінили в сотні тисяч гривень.