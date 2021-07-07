В Киеве подозреваемый в педофилии сбежал из-под стражи и сутки прятался в дымоходе (фото)
Евгения Замятина удалось задержать, его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
В Киеве во вторник, 6 июля из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних.
Как сообщила пресс-служба столичной полиции, мужчину удалось задержать спустя сутки.
Днем ранее правоохранители сообщали, что Евгений Замятин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование лица, не достигшего 14-ти лет).
В полиции проинформировали, что Замятин Евгений Владимирович родился 12 июня 1986 года, его рост 170-175 см, среднего телосложения, на момент побега был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.
По информации Telegram-канала "Киев Оперативный", после побега Замятин сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти по крыше, где и был задержан полицейскими.
В случае доказательства вины в суде, подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, в июле прошлого года в Днепре прохожие привязали мужчину к столбу, обвинив его в педофилии.
Также сообщалось, что под Киевом в электричке пассажиры "рассекретили" педофила. Мужчина рассматривал детские фотографии и "фотошопил" их.
Фокус писал о том, что в Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13 этаже, чтобы поймать педофила.