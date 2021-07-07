У Києві підозрюваний у педофілії втік із-під варти і добу ховався в димоході (фото)

Євгенія Замятіна вдалося затримати, його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх.

У Києві у вівторок, 6 липня, з-під варти втік підозрюваний в зґвалтуванні неповнолітніх.

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Як повідомила пресслужба столичної поліції, чоловіка вдалося затримати через добу.

Днем раніше правоохоронці повідомляли, що Євген Замятін підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років).

У поліції поінформували, що Замятін Євгеній Володимирович народився 12 червня 1986 року, його зріст 170-175 см, середньої статури, на момент втечі був одягнений в сіру теніску, сині джинси і темні кросівки.

[ + – ] Замятін [ + – ] Євген Замятін

За інформацією Telegram-каналу "Київ Оперативний", після втечі Замятін добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти з даху, де і був затриманий поліцейськими.

[ + – ] Затримання підозрюваного

У разі доведення провини в суді, підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в липні минулого року в Дніпрі перехожі прив'язали чоловіка до стовпа, звинувативши його в педофілії.

Також повідомлялося, що під Києвом в електричці пасажири "розсекретили" педофіла. Чоловік розглядав дитячі фотографії і "фотошопив" їх.

Фокус писав про те, що в Казахстані поліцейський вистрибнув із вікна на 13 поверсі, щоб зловити педофіла.