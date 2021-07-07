Копы задержали блогершу из Харькова, которая инсценировала свое похищение ради 5 биткоинов (фото)

"Похищенная" блогерша Tigra вместе со своим 29-летним подельником скрывались во Львовской области. Следующие 60 суток они проведут под стражей в СИЗО.

Полицейские Харькова раскрыли подробности спецоперации по разоблачению харьковской блогерши Екатерины Якименко, которая инсценировала свое похищение, сообщает пресс-служба ведомства.

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Силовики напомнили, что 27 июня им поступило заявление от подруги блогерши, которая сообщила, что девушка не выходит на связь и отсутствует по месту проживания. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "исчезновение человека без вести".

В ходе расследования правоохранители прорабатывали любые версии, в том числе и инсценировку похищения с целью получения денежного выкупа. Позже парню "похищенной" девушки стали приходить сообщения с требованием перечислить деньги в криптовалюте.

Полицейские установили, что 22-летняя блогерша Tigra вместе со своим 29-летним подельником скрываются на территории Львовской области. Они были задержаны 2 июля и им предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 3 июля подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 миллиона гривен", — подытожили в полиции.

[ + – ] Задержание блогерши Tigra Фото: hk.npu.gov.ua

[ + – ] Задержание блогерши Tigra Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове известная блогерша инсценировала свое похищение. При помощи обмана Екатерина Якименко, известная в Instagram как Tigra, хотела получить деньги от своего влиятельного спонсора, проживающего в России. До этого он подарил ей люксовый Bentley Bentayga.

Также Фокус рассказывал, что перед Новым годом блогерша Tigra угодила в другой скандал. 23-летнюю девушку поймали пьяной за рулем Porsche. Блогерша Tigra утверждала, что за рулем был трезвый водитель, но он "куда-то отошел".