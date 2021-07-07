Копи затримали блогерку з Харкова, яка інсценувала своє викрадення заради 5 біткоїнів (фото)
"Викрадена" блогерка Tigra разом зі своїм 29-річним спільником ховалися у Львівській області. Наступні 60 діб вони проведуть під вартою в СІЗО.
Поліцейські Харкова розкрили подробиці спецоперації з викриття харківської блогерки Катерини Якименко, яка інсценувала своє викрадення, повідомляє пресслужба відомства.
Силовики нагадали, що 27 червня їм надійшла заява від подруги блогерки, яка повідомила, що дівчина не виходить на звʼязок і відсутня за місцем проживання. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "зникнення людини безвісти".
У ході розслідування правоохоронці опрацьовували будь-які версії, у тому числі й інсценування викрадення з метою отримання грошового викупу. Пізніше хлопцеві "викраденої" дівчини стали приходити повідомлення з вимогою перерахувати гроші в криптовалюті.
Поліцейські встановили, що 22-річна блогерка Tigra разом зі своїм 29-річним спільником ховаються на території Львівської області. Вони були затримані 2 липня і їм предʼявили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. 3 липня підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень", — підсумували в поліції.
Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові відома блогерка інсценувала своє викрадення. За допомогою обману Катерина Якименко, відома в Instagram як Tigra, хотіла отримати гроші від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. До цього він подарував їй люксовий Bentley Bentayga.
Також Фокус розповідав, що перед Новим роком блогерка Tigra потрапила в інший скандал. 23-річну дівчину зловили пʼяною за кермом Porsche. Блогерка Tigra стверджувала, що за кермом був тверезий водій, але він "кудись відійшов".