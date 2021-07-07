Копи затримали блогерку з Харкова, яка інсценувала своє викрадення заради 5 біткоїнів (фото)

"Викрадена" блогерка Tigra разом зі своїм 29-річним спільником ховалися у Львівській області. Наступні 60 діб вони проведуть під вартою в СІЗО.

Поліцейські Харкова розкрили подробиці спецоперації з викриття харківської блогерки Катерини Якименко, яка інсценувала своє викрадення, повідомляє пресслужба відомства.

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Силовики нагадали, що 27 червня їм надійшла заява від подруги блогерки, яка повідомила, що дівчина не виходить на звʼязок і відсутня за місцем проживання. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "зникнення людини безвісти".

У ході розслідування правоохоронці опрацьовували будь-які версії, у тому числі й інсценування викрадення з метою отримання грошового викупу. Пізніше хлопцеві "викраденої" дівчини стали приходити повідомлення з вимогою перерахувати гроші в криптовалюті.

Поліцейські встановили, що 22-річна блогерка Tigra разом зі своїм 29-річним спільником ховаються на території Львівської області. Вони були затримані 2 липня і їм предʼявили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. 3 липня підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень", — підсумували в поліції.

[ + – ] Затримання блогерки Tigra Фото: hk.npu.gov.ua

[ + – ] Затримання блогерки Tigra Фото: hk.npu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові відома блогерка інсценувала своє викрадення. За допомогою обману Катерина Якименко, відома в Instagram як Tigra, хотіла отримати гроші від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. До цього він подарував їй люксовий Bentley Bentayga.

Також Фокус розповідав, що перед Новим роком блогерка Tigra потрапила в інший скандал. 23-річну дівчину зловили пʼяною за кермом Porsche. Блогерка Tigra стверджувала, що за кермом був тверезий водій, але він "кудись відійшов".