Журналист нашел в Офисе президента игровой автомат (фото)

По словам Романа Кравеца, устройство установлено на третьем этаже и "давно не работает".

На третьем этаже здания Офиса президента находится игровой автомат. Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 8 июля, написал журналист Роман Кравец. К публикации он прикрепил фотографию устройства, которое, судя по всему, включено.

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"Говорят, что этот автомат стоит для красоты и давно не работает", — написал журналист.

В комментариях к публикации друзья и подписчики Кравца стали активно обсуждать, что же делает устройство в здании на улице Банковой и работает ли оно на самом деле.

Пиар-специалист Даниил Ваховский написал о том, что на игровом автомате находится надпись, которая гласит, что играть на нем запрещено. Он указал на небольшую бумажку, которая приклеена к лицевой стороне аппарата. При этом владелец страницы не поверил этой версии, назвав ее "фейком".

Другие пользователи тоже начали гадать, что же делает аппарат в офисе главы государства. Например, пользователь Василий Савчур сделал предположение, что на игровом автомате приходит поиграть бывший глава офиса Андрей Богдан.

Журналист Владимир Горковенко написал: "легализация [игрового бизнеса] начинается с Банковой))".

Напомним, что Верховная Рада провалила голосование по трем законопроектам о легализации игорного бизнеса в Украине. 4 марта народные депутаты рассмотрели поправки в Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", однако ни в одном из трех случаев не набралось достаточно голосов для принятия решения.

До этого Минфин Украины рассчитывал, что 2021 году азартные игры и лотереи принесут бюджету Украины около 7,4 миллиарда гривен, несмотря на проблемы с налоговым законодательством. Для полноценного запуска игорного бизнеса все еще требуются реформы.