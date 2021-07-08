Журналіст знайшов в Офісі президента ігровий автомат (фото)

За словами Романа Кравця, пристрій встановлений на третьому поверсі і "давно не працює".

На третьому поверсі будівлі Офісу президента розташований ігровий автомат. Про це на своїй сторінці у Facebook у четвер, 8 липня, написав журналіст Роман Кравець. До публікації він прикріпив фотографію пристрою, який, судячи з усього, увімкнений.

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"Кажуть, що цей автомат стоїть для краси і давно не працює", — написав журналіст.

У коментарях до публікації друзі і підписники Кравця стали активно обговорювати, що ж робить пристрій у будівлі на вулиці Банковій і чи працює він насправді.

Піар-фахівець Данило Ваховський написав про те, що на ігровому автоматі є напис, який свідчить, що грати на ньому заборонено. Він вказав на невеликий папірець, який приклеєний до лицьової стороні апарату. При цьому власник сторінки не повірив цій версії, назвавши її "фейком".

Інші користувачі теж почали гадати, що ж робить апарат в офісі глави держави. Наприклад, користувач Василь Савчур зробив припущення, що на ігровому автоматі приходить пограти колишній глава офісу Андрій Богдан.

Журналіст Володимир Горковенко написав: "легалізація [ігрового бізнесу] починається з Банкової))".

Нагадаємо, що Верховна Рада провалила голосування щодо трьох законопроектів про легалізацію грального бізнесу в Україні. 4 березня народні депутати розглянули поправки до Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", проте ні в одному з трьох випадків не набралося достатньо голосів для прийняття рішення.

До цього Мінфін України розраховувало, що у 2021 році азартні ігри і лотереї принесуть бюджету України близько 7,4 мільярдів гривень, незважаючи на проблеми з податковим законодавством. Для повноцінного запуску грального бізнесу все ще потрібні реформи.