Кабмин подготовил новые санкции против Беларуси: в списке - сын Лукашенко

Лицам из санкционного списка будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены.

Кабинет министров Украины обнародовал перечень топ-политиков режима Александра Лукашенко, против которых предлагают ввести новые санкции, говорится на портале правительства.

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Так, Кабмин предлагает ввести персональные санкции против 52 представителей режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

В санкционный список попали:

сын Александра Лукашенко Виктор;

пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт;

глава ЦИК Беларуси Лилия Ермошина и члены Центризбиркома;

руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель вместе со своими заместителями;

руководство МВД;

министр юстиции Олег Слижевский;

начальник следственного изолятора "Окрестино" (Минск) Иван Соколовский;

глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко;

руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.

На сайте Кабинета министров сказано, что лицам из санкционного списка будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены. Этот перечень правительство планирует передать на одобрение в СНБО и если он будет утвержден Советом нацбезопасности, его должен будет подписать глава государства Владимир Зеленский.

Новый пакет санкций против Беларуси Кабинет министров предлагает ввести на три года.

Ранее Фокус сообщал, что Украина ввела санкции против Беларуси, закрыв авиасообщение с соседней страной. Украина решила ввести новые ограничения после инцидента с самолетом Ryanair, который принудительно посадили в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Также Фокус рассказывал, что Украина пригрозила Беларуси новыми санкциями, если белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму. В МИД Украины заявили, что ответственность за все санкции и неудобства, которые испытывают граждане Беларуси после инцидента с самолетом RyanAir, лежит именно на Александре Лукашенко.