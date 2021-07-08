Кабмін підготував нові санкції проти Білорусі: у списку — син Лукашенка

Особам зі списку санкцій буде заборонений в'їзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені.

Кабінет міністрів України оприлюднив перелік топ-політиків режиму Олександра Лукашенка, проти яких пропонують ввести нові санкції, говориться на порталі уряду.

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Так, Кабмін пропонує ввести персональні санкції проти 52 представників режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У список санкцій потрапили:

син Олександра Лукашенка Віктор;

прессекретар президента Наталія Ейсмонт;

глава ЦВК Білорусі Лілія Єрмошина і члени Центрвиборчкому;

керівник КДБ Білорусі Іван Тертель разом зі своїми заступниками;

керівництво МВС;

міністр юстиції Олег Слижевський;

начальник слідчого ізолятора "Акрестіна" (Мінськ) Іван Соколовський;

глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;

керівник Антитерористичного центру Андрій Павлюченко та інші.

На сайті Кабінету міністрів сказано, що особам зі списку санкцій буде заборонений вʼїзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені. Цей перелік уряд планує передати на схвалення в РНБО і якщо він буде затверджений Радою нацбезпеки, його повинен буде підписати глава держави Володимир Зеленський.

Новий пакет санкцій проти Білорусі Кабінет міністрів пропонує ввести на три роки.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна ввела санкції проти Білорусі, закривши авіасполучення із сусідньою країною. Україна вирішила ввести нові обмеження після інциденту з літаком Ryanair, який примусово посадили в Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Також Фокус розповідав, що Україна пригрозила Білорусі новими санкціями, якщо білоруський літак опиниться в окупованому Криму. У МЗС України заявили, що відповідальність за всі санкції і незручності, які відчувають громадяни Білорусі після інциденту з літаком RyanAir, лежить саме на Олександрі Лукашенку.