"Вонь до пятого этажа": дом в Днепре заливает фекалиями, водоканал винит жильцов (видео)

Из-за регулярных потопов весь дом начал проседать. В "Днепрводоканале" причиной считают засорение канализации бытовым мусором.

В Днепре канализационные стоки затапливают подвал жилого дома №81 на улице Калиновой. Жильцы рассказали о своей проблеме журналистам "11 канала".

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Нечистоты регулярно вытекают из канализационных труб в течение последних двух лет и уже проникают под дом. Горожане заметили, что из-за этого начал проседать фундамент по всему периметру здания. Кроме того, запах фекалий привлекает вредителей и создает большой дискомфорт для жильцов квартиры.

"Комары, в подъезд не зайти — вонь до пятого этажа", — заявила глава домового комитета Нина Алексеевна. — "Крысы и мыши бегают, даже на окошке сидели".

Жители дома утверждают, что обращались коммунальщикам и органам власти, однако никто из них не занимается решением критических проблем: проседанием и затапливанием нечистотами. Как отметила Нина, представители ЖКХ лишь приезжают откачивать фекалии, но через неделю подвал снова наполняется.

Начальник инспекции КП "Днепрводоканал" Сергей Ченчевич обвинил в ситуации самих жильцов. По его словам, горожане сбрасывают в канализацию бытовые отходы, использованные маски, предметы личной гигиены и прочий мусор, который забивает трубы. Коммунальщики в очередной раз прочистили систему и призвали ответственно ей пользоваться в будущем.

"Пользуются канализацией, как мусорным контейнером, куда попадают посторонние предметы. Из-за этого любая канализация, которая находится в идеальном состоянии, рано или поздно может остановиться", — объяснил Сергей Ченчевич.

Ранее в Николаеве замглавы ЖКХ Александр Репин посоветовал нанять шамана жителям дома, крышу которого сорвало во время непогоды. По его словам, коммунальщики не могут починить кровлю, потому что совладельцы здания не выбрали обслуживающую компанию. Теперь единственный вариант получить государственную помощь — обратиться в комиссию по чрезвычайным ситуациям и доказать, что крышу сорвал именно ветер.