"Сморід до п'ятого поверху": будинок у Дніпрі заливає фекаліями, водоканал звинувачує мешканців (відео)

Через регулярні потопи весь будинок почав просідати. У "Дніпроводоканалі" причиною вважають засмічення каналізації побутовим сміттям.

У Дніпрі каналізаційні стоки затоплюють підвал житлового будинку №81 на вулиці Калиновій. Мешканці розповіли про свою проблему журналістам "11 каналу".

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Нечистоти регулярно випливають із каналізаційних труб протягом останніх двох років, і вони вже проникають під будинок. Городяни помітили, що через це почав просідати фундамент по всьому периметру будівлі. Крім того, запах фекалій привертає шкідників і створює великий дискомфорт для мешканців квартири.

"Комарі, у підʼїзд не завітати — сморід до пʼятого поверху", — заявила глава будинкового комітету Ніна Олексіївна. — "Пацюки і миші бігають, навіть на віконці сиділи".

Мешканці будинку стверджують, що зверталися до комунальників і органів влади, проте ніхто з них не займається вирішенням критичних проблем: просіданням і затоплення нечистотами. Як зазначила Ніна, представники ЖКГ лише приїжджають відкачувати фекалії, але через тиждень підвал знову наповнюється.

Начальник інспекції КП "Дніпроводоканал" Сергій Ченчевич звинуватив у ситуації самих мешканців. За його словами, городяни скидають у каналізацію побутові відходи, використані маски, предмети особистої гігієни та інше сміття, яке забиває труби. Комунальники вчергове прочистили систему і закликали відповідально нею користуватися в майбутньому.

"Користуються каналізацією, як сміттєвим контейнером, куди потрапляють сторонні предмети. Через це будь-яка каналізація, яка в ідеальному стані, рано чи пізно може зупинитися", — пояснив Сергій Ченчевич.

Раніше в Миколаєві заступник голови ЖКГ Олександр Рєпін порадив найняти шамана жителям будинку, дах якого зірвало під час негоди. За його словами, комунальники не можуть полагодити покрівлю, тому що співвласники будинку не вибрали обслуговувальну компанію. Тепер єдиний варіант отримати державну допомогу — звернутися в комісію з надзвичайних ситуацій і довести, що дах зірвав саме вітер.