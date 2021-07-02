Заступник голови ЖКГ Миколаєва запропонував містянам "найняти шамана" через зірваний дах будинку

Мешканці змушені самостійно лагодити будівлю, адже не уклали договір із керівною компанією. Міськрада може виділити гроші, але тільки за рішенням спецкомісії.

У Миколаєві заступник директора житлово-комунального господарства та депутат міської ради Олександр Рєпін розповів, що робити мешканцям будинку зі зруйнованим дахом. Його слова цитує "Суспільне".

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30 червня під час негоди вітер зірвав частину покрівлі житлового будинку на вулиці Тернопільській 79-Б (Корабельний район). За словами Рєпіна, комунальники не зобовʼязані проводити ремонт, тому що жителі квартир не вибрали керівну компанію. КП "Океан" обслуговує будинок за символічну плату в розмірі приблизно дві гривні, а також використовує кошти, які залишилися з минулих років.

[ + – ] Будинок, в якого зірвало дах у Миколаєві Фото: Суспільне

"Немає коштів для проведення поточного ремонту. Якби вони вибрали "Океан" керівною компанією, і в цьому тарифі на управління була й винагорода управителю, і накопичення поточного ремонту. Вони мали б право звернутися. На сьогодні вони можуть кричати або найняти шамана, щоб він відганяв хмари", — прокоментував представник ЖКГ.

[ + – ] Фрагменти даху, зірваного в Миколаєві Фото: НикВести

Миколаївський депутат запропонував містянам звернутися в комісію міськради з питань надзвичайних ситуацій. Якщо чиновники визнають, що дах будинку зірвало через погодні умови, то гроші на ремонт зможуть виділити з резервного фонду міського бюджету.

Раніше Львів постраждав через руйнівну бурю, яка накрила місто 25 червня. Під час негоди вулиці затопило водою, а швальний вітер повалив багато дерев. Комунальним службам довелося знеструмити в місті весь електротранспорт, щоб запобігти ще більшої шкоди, а внаслідок цього дорожній рух був паралізований. Буря також зіпсувала джазовий фестиваль у Львові.

Піщана буря зі зливами накрила Рівне 25 червня. Вітер зламав дерева, обірвав білборди, а в деяких районах випав град розміром із куряче яйце.

Нещодавно Чернівецьку область накрив потужний циклон, який викликав багато руйнувань в Криму. Бурхливі потоки води розмили дорогу на Буковині, затопили 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, вітер повалив дерева на автомобілі.