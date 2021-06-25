Обривало дроти і зривало білборди: Рівне накрили зливи і піщана буря (фото, відео)

Погодний фронт прийшов в місто зі Львова. Там також зафіксували зливу, знеструмлення електротранспорту, а дерева падали на припарковані авто.

Сьогодні, 25 червня Рівне накрив потужний дощ і зливи. В окремих районах міста була помітна піщана буря. Про це повідомляє "Твоє Рівне" у Facebook.

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Проливний дощ накрив місто близько 19:00, вже через кілька годин міські вулиці заповнилися водою. У місті випав град розміром з куряче яйце.

Також повідомляється, що штормовий фронт прийшов у Рівне зі Львова, де також пройшли сильні дощі.

На шляхопроводі "Житинське кільце" зафіксували пилову бурю.

Автовокзал Рівне також постраждав від негоди, там стався розрив лінії електропередач.

Однак за даними МНС, негода не завдала істотного збитку місту. Були повідомлення про падіння дерев на автомобілі, але без постраждалих.

"Зараз по місту йде оперативне прибирання повалених дерев, обрізка гілок, які заважають руху. Працюємо над ліквідацією наслідків негоди, хочу сказати, що ситуація під контролем. Зокрема, на вулиці Тернопільській зараз рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, адже там сталося загоряння даху будинку. На вулиці Сумській пошкоджено покрівлю пʼятиповерхового будинку, а також на вулиці Дворецькій пошкоджене дахове покриття. Наші служби, зокрема управління житлово-комунального господарства працює над тим, щоб допомогти ліквідувати оперативно всі ушкодження", — повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Як повідомляє сторінка "Типове Рівне", на вулиці Грушевського через негоду обірвало дах на житловій багатоповерхівці.

Нагадаємо, 22 червня Київ накрила пилова буря, яка погіршила видимість цілих районів міста. Вона прийшла в столицю з російської Астрахані. Пізніше пилову хмару помітили в Житомирі.