Обрывало провода и срывало билборды: Ровно накрыли ливни и песчаная буря (фото, видео)

Погодный фронт пришел в город со Львова. Там также был зафиксирован ливень, обесточивание электротранспорта, а деревья падали на припаркованные авто.

Сегодня, 25 июня Ровно накрыл мощный дождь и ливни. В отдельных районах города была заметна песчаная буря. Об этом сообщает "Твое Ровно" в Facebook.

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Проливной дождь накрыл город в районе 19:00, уже через пару часов городские улицы заполнились водой. В городе выпал град размером с куриное яйцо.

Также сообщается, что штормовой фронт пришел в Ровно из Львова, где также прошли сильные дожди.

На путепроводе "Житинское кольцо", была зафиксирована пылевая буря.

Автовокзал Ровно также пострадал от непогоды, там произошел разрыв линии электропередач.

Однако по данным МЧС, непогода не нанесла существенного убытка городу. Были сообщения о падении деревьев на автомобили, но без пострадавших.

"Сейчас по городу идет оперативная уборка поваленных деревьев, обрезка веток, которые мешает движению. Работаем над ликвидацией последствий непогоды, хочу сказать, что ситуация под контролем. В частности, на улице Тернопольской сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара, ведь там произошло возгорание крыши дома. На улице Сумской повреждена кровля пятиэтажного дома, а также на улице Дворецкой повреждено кровельное покрытие. Наши службы, в частности управления жилищно-коммунального хозяйства работает над тем, чтобы помочь ликвидировать оперативно все повреждения", — сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

Как сообщает страница "Типичное Ровно", на улице Грушевского из-за непогоды обрывало крышу на жилой многоэтажке.

Напомним, 22 июня Киев накрыла пылевая буря, которая ухудшила видимость целых районов города. Она пришла в столицу из российской Астрахани. Позднее пылевое облако было замечено в Житомире.