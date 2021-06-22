Видно даже из космоса: песчаная буря со Ставрополья добралась до Житомира (фото, видео)

Днем видимость падала до нескольких километров, а к вечеру небо над областным центром несколько очистилось.

Во вторник, 22 июня жители Житомира наблюдали в воздухе непонятный смог, возможной причиной которого стала песчаная буря.

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По информации синоптика Валерия Латухи, север Украины накрыла песчаная буря, которую принес ветер из астраханских степей.

По словам Латухи, песчаное облако пронеслось по Украине начиная от побережья Азова до Полесья.

Эксперт отмечает, что днем видимость упала до нескольких километров. Некоторые жители Житомира жалуются в соцсетях на проблемы с дыханием.

[ + – ] Пылевая буря в Житомире

В Житомирском областном центре по гидрометеорологии подтвердили, что песчаная буря образовалась над Каспийским морем. Она и донесла в областной центр загрязненный воздух.

К вечеру небо над городом очистилось от пыли, но осталось серого цвета. В Центре добавили, что относительно качества воздуха в Житомире, у них информации на данный момент нет.

[ + – ] Пылевая буря в Житомире из космоса

Ранее сообщалось, что Киев накрыла песчаная буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость во многих районах столицы.

В Астрахани (РФ) сильная песчаная буря началась в среду, 19 мая. Тогда местные жители жаловались на то, что им трудно дышать, а ветер, достигавший ураганной силы, ломал легкие постройки и деревья.

Напомним, в апреле текущего года Киев уже накрывала песчаная буря, тогда из-за плохой видимости произошел ряд ДТП с человеческими жертвами.