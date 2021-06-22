Видно навіть з космосу: піщана буря зі Ставрополя дісталася до Житомира (фото, відео)

Днем видимість падала до декількох кілометрів, а до вечора небо над обласним центром трохи очистилося.

У вівторок, 22 червня жителі Житомира спостерігали в повітрі незрозумілий смог, можливою причиною якого стала піщана буря.

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За інформацією синоптика Валерія Латухи, північ України накрила піщана буря, яку приніс вітер з астраханських степів.

За словами Латухи, піщана хмара пронеслося по Україні починаючи від узбережжя Азова до Полісся.

Експерт зазначає, що днем видимість впала до декількох кілометрів. Деякі жителі Житомира скаржаться в соцмережах на проблеми з диханням.

[ + – ] Пилова буря в Житомирі

В Житомирському обласному центрі з гідрометеорології підтвердили, що піщана буря утворилася над Каспійським морем. Вона і донесла до обласного центру забруднене повітря.

До вечора небо над містом очистилося від пилу, але залишилося сірого кольору. У Центрі додали, що щодо якості повітря в Житомирі, у них інформації зараз немає.

[ + – ] Пилова буря в Житомирі з космосу

Раніше повідомлялося, що Київ накрила піщана буря, через яку значно погіршилася видимість в багатьох районах столиці.

В Астрахані (РФ) сильна піщана буря почалася в середу, 19 травня. Тоді місцеві жителі скаржилися на те, що їм важко дихати, а вітер, що досягав ураганної сили, ламав легкі споруди і дерева.

Нагадаємо, в квітні поточного року Київ вже накривала піщана буря, тоді через погану видимість сталася низка ДТП з людськими жертвами.