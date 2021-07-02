Замглавы ЖКХ Николаева предложил горожанам "нанять шамана" из-за сорванной крыши дома

Жильцы вынуждены сами чинить здание, ведь не заключили договор с управляющей компанией. Горсовет может выделить деньги, но только по решению спецкомиссии.

В Николаеве заместитель директора жилищно-комунального хозяйства и депутат городского совета Александр Репин рассказал, что делать жителям дома с разрушенной крышей. Его слова цитирует "Суспільне".

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30 июня во время непогоды ветер сорвал часть кровли жилого дома на улице Тернопольской 79-Б (Корабельный район). По словам Репина, коммунальщики не обязаны проводить ремонт, потому что жители квартир не выбрали управляющую компанию. КП "Океан" обслуживает дом за символическую плату в размере около двух гривен, а также использует средства, которые остались с прошлых лет.

[ + – ] Дом, у которого сорвало крышу в Николаеве Фото: Суспільне

"Нет средств для проведения текущего ремонта. Если бы они выбрали "Океан" управляющей компанией, и в этом тарифе на управление была и вознаграждение управляющему, и накопления текущего ремонта. Они имели бы право обратиться. На сегодня они могут кричать или нанять шамана, чтобы он отгонял тучи", — прокомментировал представитель ЖКХ.

[ + – ] Фрагменты крыши, сорванной в Николаеве Фото: НикВести

Николаевский депутат предложил горожанам обратиться в комиссию горсовета по чрезвычайным ситуациям. Если чиновники признают, что крышу дома сорвало из-за погодных условий, то деньги на ремонт смогут выделить из резервного фонда городского бюджета.

Ранее город Львов пострадал из-за разрушительной бури, которая разразилась 25 июня. Во время непогоды улицы затопило водой, а швальный ветер повалил много деревьев. Коммунальным службам пришлось обесточить в городе весь электротранспорт, чтобы предотвратить еще больший ущерб, а в результате дорожное движение было парализовано. Буря также испортила джазовый фестиваль во Львове.

Песчаная буря с ливнями накрыла Ровно 25 июня. Ветер сломал деревья. оборвал билборды, а в некоторых районах выпал град размером с куриное яйцо.

Недавно Черновицкую область накрыл мощный циклон, который вызвал много разрушений в Крыму. Бурные потоки воды размыли дорогу на Буковине, затопили 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, ветер обрушил деревья на автомобили.