Под Одессой в национальном парке погибли миллионы божьих коровок (фото)

Смерть насекомых наступила из-за плохой погоды во время миграции через Тузловские лиманы. Перелететь через водоем и поселиться на суше смогла лишь малая их часть.

Около двух миллионов божьих коровок погибли из-за шквальных ветров и проливных дождей в национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написал эколог и сотрудник парка Иван Русев.

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[ + – ] Божьи коровки утонули в нацпарке "Тузловские лиманы" [ + – ] Божьи коровки утонули в нацпарке "Тузловские лиманы"

При этом в тех местах, где были островки или какая-то другая опора, божьи коровки за них цеплялись и держались там, пока не спадет ветер.

"Сотни тысяч, которые сумели долететь через Тузловские лиманы до суши, поселились на песчаном пересыпе, на луках и степных участках нацпарка и даже в камыше. Они мигрировали через лиманы в поисках тли — основной пищи божьих коровок", — отметил эколог.

[ + – ] Насекомые, которым удалось добраться до суши, поселились в самых разных местах

По словам Русева, эта божья коровка является исконным жителем Украины, который издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством. Причина этого заключается, в частности, в том, что личинки этого жука активно едят не только тлю, но и других вредоносных насекомых.

"У древних славян божьи коровки считались символом солнца и добрый внеземных сил, поскольку они просто обожают собираться в освещенных местах и греться большими компаниями", — рассказал Русев.

Эколог отметил, что когда божьих коровок становится мало, они вынуждены мигрировать в поисках еды. Именно в таких случаях можно увидеть большие скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать все, что попадается им на пути.

Взрослая божья коровка съедает за свою жизнь несколько тысяч тлей.

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