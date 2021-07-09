Під Одесою в національному парку загинули мільйони сонечок (фото)

Смерть комах настала через погану погоду під час міграції через Тузловські лимани. Перелетіти через водойму й оселитися на суші змогла лише мала їх частина.

Майже два мільйони сонечок загинули через шквальні вітри та зливи в національному парку "Тузловські лимани" в Одеській області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог і співробітник парку Іван Русєв.

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[ + – ] Сонечка потонули в нацпарку "Тузловські лимани" [ + – ] Сонечка потонули в нацпарку "Тузловські лимани"

При цьому в тих місцях, де були острівці або якась інша опора, сонечка за них чіплялися і трималися там, поки не спаде вітер.

"Сотні тисяч, які зуміли долетіти через Тузловські лимани до суші, оселилися на піщаному пересипі, на луках і степових ділянках нацпарку і навіть в очереті. Вони мігрували через лимани в пошуках попелиці — основної їжі сонечок", — зазначив еколог.

[ + – ] Комахи, яким вдалося дістатися до суші, оселилися в різних місцях

За словами Русєва, це сонечко є споконвічним жителем України, який здавна користувався великою повагою серед людей, які займаються сільським господарством. Причина цього полягає, зокрема, в тому, що личинки цього жука активно їдять не тільки тлю, а й інших шкідливих комах.

"У древніх словʼян сонечка вважалися символом сонця і добрих позаземних сил, оскільки вони просто обожнюють збиратися в освітлених місцях і грітися великими компаніями", — розповів Русєв.

Еколог зазначив, що коли сонечок стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі. Саме в таких випадках можна побачити великі скупчення цих комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху.

Доросле сонечко зʼїдає за своє життя кілька тисяч попелиць.

Як повідомлялося раніше, згідно з новим дослідженням Університету Флориди, в місцях, що знаходяться на передньому краї зміни клімату, комарі можуть стати проблемою не тільки влітку, а й взимку. Дослідники зʼясували, що навесні, коли нічні температури все ще низькі, а денні температури стають вищими, комарі можуть переносити більш широкий діапазон температур. З приходом літа, коли денні температури вищі, цей діапазон звужується. Восени, коли температура починає знижуватися, діапазон знову розширюється.

Як повідомлялося раніше, під час перевезення у вантажівці "Укрпошти" загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області. За словами передбачуваних підлеглих, вартість всіх загиблих бджіл на ринку становила майже 500 тисяч гривень. Після події відправники звернулися в поліцію і заявили про намір подати до суду через заподіяну шкоду.