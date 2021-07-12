Выстрелил в спину: под Житомиром военный ранил ребенка (видео)

Виновником инцидента оказался знакомый отца 9-летнего мальчика, который приехал к семье в гости.

12 июля в больницу Новоград-Волынского (Житомирская область) доставили 9-летнего мальчика с огнестрельным ранением спины, сообщает пресс-служба МВД.

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По данным силовиков, информацию о ЧП они получили в 14:30 от сотрудников больницы.

9-летнего ребенка со сквозным ранением спины в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи борются за его жизни.

Сперва поступила информация, что мальчика подстрелили на берегу местной реки, но позже эти сведения не подтвердились. Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства мальчика и нашли доказательства, что ранение ребенка случилось именно в доме.

С места ЧП были изъяты пуля и другие вещественные доказательства, а силовики установили, что к ранению 9-летнего мальчика причастен житель Киева, военнослужащий. Мужчина знаком с отца ребенка и приехал накануне в гости.

Сведения о стрельбе и ранении ребенка внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Ранение ребенка под Житомиром

Ранее Фокус сообщал, что в Черкассах подросток получил ранение в голову в школьном тире. Мальчика в тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ, а тренера гимназии, который ненадолго вышел из помещения перед ЧП, отстранили от занятий.

Позже Фокус рассказывал, что через месяц ребенок, раненый в голову в школьном тире, скончался в больнице. У подростка было сквозное ранение головы. За его жизнь врачи боролись целый месяц.