Вистрілив у спину: під Житомиром військовий поранив дитину (відео)

Винуватцем інциденту став знайомий батька 9-річного хлопчика, який приїхав до сім'ї в гості.

12 липня в лікарню Новоград-Волинського (Житомирська область) доставили 9-річного хлопчика з вогнепальним пораненням спини, повідомляє пресслужба МВС.

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За даними силовиків, інформацію про надзвичайну подію вони отримали о 14:30 від співробітників лікарні.

9-річну дитину з наскрізним пораненням спини у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, де лікарі борються за її життя.

Спершу надійшла інформація, що хлопчика підстрелили на березі місцевої річки, але пізніше ці відомості не підтвердилися. Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання хлопчика і знайшли докази, що поранення дитини сталося саме в будинку.

З місця НП були вилучені куля та інші речові докази, а силовики встановили, що до поранення 9-річного хлопчика причетний житель Києва, військовослужбовець. Чоловік знайомий з батьком дитини і приїхав напередодні в гості.

Відомості про стрілянину та поранення дитини внесені до ЄРДР із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

[ + – ] Поранення дитини під Житомиром

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах підліток отримав поранення в голову в шкільному тирі. Хлопчика у важкому стані підключили до апарату ШВЛ, а тренера гімназії, який ненадовго вийшов із приміщення перед НП, відсторонили від занять.

Пізніше Фокус розповідав, що через місяць дитина, поранена в голову в шкільному тирі, померла в лікарні. У підлітка було наскрізне поранення голови. За його життя лікарі боролися цілий місяць.