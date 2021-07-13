В Киеве застройщик отбирает квартиры у жильцов через 10 лет после продажи (видео)

Компания перепродает квартиры, собственники которых не внесли данные в электронный реестр. Юрист назвал происходящее рейдерским захватом.

В Киеве первый застройщик пытается отобрать квартиры в жилом комплексе "Жемчужина Нивок", проданные около 10 лет назад. Об этом жильцы рассказали Телеграм-каналу PavlovskyNews.

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Скандал развернулся вокруг дома на улице Щербаковского, 52, который построили на Нивках в 2009 году по заказу Управления государственной охраны, но жители жалуются, что до сих пор вынуждены платить за электричество по промышленным тарифам, и не могут нормально ездить на лифтах. 30 июня строительная компания заявила: 10 лет назад более 80-ти квартир были неправомерно проданы другим застройщиком, и предложила владельцам выкупить имущественные права без суда.

По cловам горожан, фирма хочет оспорить права собственности жильцов и продать их квартиры на аукционе. Некоторые уже успели продать, даже не уведомив владельцев. Как оказалось, многие собственники зарегистрировали свои права с 2012 года, но некоторые так и не внесли данные в электронный реестр, чем и воспользовались застройщики. Под удар попали даже люди, купившие квартиры не у застройщика, а непосредственно у собственников.

Одной из таких владелиц оказалась Лариса, которая 9 лет назад купила квартиру. По словам женщины, у нее на руках есть свидетельство о собственности, однако Фонд финансирования строительства продал ее жилье площадью 55 квадратных метров сотруднице компании-застройщика за 450 тысяч гривен, а та, в свою очередь, вдвое дороже перепродала недвижимость третьим лицам в декабре 2020 года, даже не уведомив бывшую хозяйку. Уже в феврале Лариса обнаружила в своей квартире чужие вещи, а вскоре там сделали перепланировку.

По информации "PavlovskyNews", суд наложил на квартиру арест, чтобы ее больше не смогли перепродать. Национальная полиция открыла уголовное производство.

Нардеп Евгений Шевченко узнал о проблеме горожан и отправил к ним юриста Михаила Мищанюка. Тот предложил создать инициативную группу и подготовить коллективное обращение в суд. По мнению юриста, происходит мошенничество и попытка рейдерского захвата имущества. Сам нардеп пообещал направить запрос в Нацполицию.

"Я таких скандальных, из ряда вон выходящих решений не видел в жизни", — отметил Михаил Мищанюк. — "Рейдеры боятся огласки, журналистской составляющей, а также политического влияния".

Строительная компания "ИБК" в Телеграм-канале сообщила, что КП "Житомирстройзаказчик", которое "фактически является владельцем неправомерно отчужденных квартир", сейчас ликвидируют. Как отмечается в сообщении, если в отношении квартир откроют судебное производство — они будут арестованы и отключены от коммунальных сетей.

Ранее Фокус разбирался, сколько стоит квартира в Киеве и как ее выбрать. Первичный рынок благосклонен к покупателям, ведь продажи сильно просели во время пандемии, а вот цены на вторичном заметно выросли.

Появилась информация, что боевики "ДНР" решили забирать пустующие квартиры в "госсобственность". Конфискацию будут проводить, если владельцы не появятся в течение года.