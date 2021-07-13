У Києві забудовник забирає квартири у мешканців через 10 років після продажу (відео)

Компанія перепродує квартири, власники яких не внесли дані в електронний реєстр. Юрист назвав те, що відбувається, рейдерським захопленням.

У Києві перший забудовник намагається забрати квартири в житловому комплексі "Перлина Нивок", продані майже 10 років тому. Про це мешканці розповіли телеграм-каналу PavlovskyNews.

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Скандал розгорнувся довкола будинку на вулиці Щербаківського, 52, який побудували на Нивках у 2009 році на замовлення Управління державної охорони, але жителі скаржаться, що досі вимушені платити за електрику за промисловими тарифами, і не можуть нормально їздити на ліфтах. 30 червня будівельна компанія заявила: 10 років тому понад 80 квартир були неправомірно продані іншим забудовником, і запропонувала власникам викупити майнові права без суду.

За словами містян, фірма хоче оскаржити права власності мешканців і продати їхні квартири на аукціоні. Деякі вже встигли продати, навіть не повідомивши власникам. Як зʼясувалося, багато власників зареєстрували свої права з 2012 року, але деякі так і не внесли дані в електронний реєстр, чим і скористалися забудовники. Під удар потрапили навіть люди, які купили квартири не в забудовника, а безпосередньо у власників.

Однією з таких власниць є Лариса, яка 9 років тому купила квартиру. За словами жінки, у неї на руках є свідоцтво про власність, проте Фонд фінансування будівництва продав її житло площею 55 квадратних метрів співробітниці компанії-забудовника за 450 тисяч гривень, а та, зі свого боку, вдвічі дорожче перепродала нерухомість третім особам у грудні 2020 року, навіть не повідомивши колишній господині. Уже в лютому Лариса помітила в своїй квартирі чужі речі, а незабаром там зробили перепланування.

За інформацією "PavlovskyNews", суд наклав на квартиру арешт, щоб її більше не змогли перепродати. Національна поліція відкрила кримінальне провадження. На думку юриста Михайла Міщанюка, відбувається шахрайство та спроба рейдерського захоплення майна.

"Я таких скандальних, незвичайних рішень не бачив у житті", — зазначив Михайло Міщанюк. — "Рейдери бояться розголосу, журналістського складника, а також політичного впливу".

Як заявила будівельна компанія "ІБК", у телеграм-каналі, cуд у справі №04/01/5026/1089/2011 встановив незаконність продажу окремих приміщень у будинку на Щербаківського, 52, фірмою "Під Ключ". Квартири реалізували поза Фондом фінансування будівництва, тому будинок не був добудований, а низка підприємств збанкрутували. КП "Житомирбудзамовник", яке "фактично є власником неправомірно відчужених квартир", зараз ліквідують, а ліквідатор зобовʼязаний скасувати право власності та перепродати їх з аукціону.

Представники компанії запропонували "постраждалим" врегулювати питання про викуп майнових прав у досудовому порядку. Вони пригрозили, що в разі судових проваджень квартирах відключать воду й електропостачання.

Раніше Фокус розбирався, скільки коштує квартира в Києві та як її вибрати. Первинний ринок прихильний до покупців, адже продажі сильно просіли під час пандемії, а ось ціни на вторинному помітно зросли.