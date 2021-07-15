Топ офтальмологических клиник Киева с самыми современными технологиями, которые позволяют повысить остроту зрения до 120%

«Я очень доволен результатами лазерной коррекции. В клинике мне обещали 100%-е зрение, а в результате получилось все 120%», — говорит киевский медийщик Денис Коваленко, который после нескольких месяцев мониторинга офтальмологических клиник все-таки решился на коррекцию. Он работает с большими массивами цифровых данных, ежедневно проводит до десяти часов за компьютером, поэтому линзы, которые он носил прежде, уже не спасали, и зрение падало. Задумавшись об оперативном вмешательстве, Коваленко выбрал лазерную коррекцию зрения — его подкупило то, что после процедуры можно быстро восстановиться и вернуться к работе буквально на следующий день.

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Современная лазерная коррекция действительно может вернуть идеальное зрение. Если вначале 1990-х, когда лазерные технологии только начинали внедряться, обычным прогнозом было восстановление зрения на 40% в течение месяца, ныне стандарт – 100-процентное зрение на следующий день после коррекции. По американской статистике сейчас на лазерную коррекцию приходится 96% от всех оперативных вмешательств в офтальмологии, а технологии, применяющиеся при коррекции, аналогичны тем, что использует NASA для космонавтов. И эти технологии активно применяются в Украине – только в Киеве есть десяток частных офтальмологических клиник, выполняющих лазерную коррекцию. Анализ их работы показывает, что топовыми медучреждениями в этой сфере являются: «Новий Зір» и «Эксимер».

Критерии качества

При выборе клиники, предлагающей лазерную коррекцию зрения, важно учитывать несколько критериев. Это репутация учреждения, профессионализм врачей, его ценовая политика, а также отзывы пациентов. На основе первого критерия можно выделить пятерку крупных клиник, которые имеют большой опыт либо развитую сеть, что удобно для пациентов. В пятерку входят такие клиники:

· «Эксимер» – на рынке с 1999 года, клиники в Киеве и Одессе

· «Новий Зір» – штат специалистов, работающих с 1999 года. Именно врачи клиники начали одними из первых выполнять лазерную коррекцию зрения в Украине. Сеть из семи клиник в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Хмельницком, Черкассах, Сумах.

· «Айлаз» – основан в 2005 году, активно выполняет лазерную коррекцию с момента открытия клиники.

· «Візіум» – располагает большой сетью, только в Киеве работает шесть клиник, также есть в Днепре, Краматорске, Северодонецке и Кременчуге.

· «Британский офтальмологический центр» – широко разветвленная сеть офтальмологических клиник. Имеет представительства в странах СНГ.

Оценка аудитории

При выборе клиники полезными являются и отзывы пациентов. К примеру, Денис Коваленко собрал мнения своих друзей и знакомых, которые ранее делали лазерную коррекцию. Если же таких личных знакомых нет, то стоит обратиться к отзывам на поисковом сайте Google:

• «Новий Зір» – 780 отзывов, оценка 4,7

• «Эксимер» – 800 отзывов, оценка 4,8

• «Британский офтальмологический центр» – 696 отзывов, оценка 4,5

• «Айлаз» – 216 отзывов, оценка 4,4

• «Візіум» – среднее количество отзывов по одной клинике сети 40, оценки от 3,8 до 4,5

Ценовая политика

Цены на услуги в офтальмологических центрах значительно не отличаются. Стоимость полной диагностики варьируется от 680 до 860 грн, стандартной лазерной коррекции одного глаза – от 9,5 до 12 тыс грн. Но некоторые клиники предлагают более выгодные пакеты услуг:

• «Новий Зір» — консультация «второе мнение»: если у пациента есть медицинское заключение других клиник, он может получить консультацию врача по ним.

• «Эксимер» и «Новий Зір» — в стоимость лазерной коррекции входят медикаменты и бесплатный осмотр в течение 1,5 месяца после операции

• «Айлаз» — подбор очков и линз входит в пакет диагностики, в то время как другие клиники выводят этот сервис и плату за него отдельно.

Резюме

Лидером по опыту, отзывам и ценовой политике стала офтальмологическая клиника « Новий Зір», в штате которой есть девять кандидатов медицинских наук. Также эта клиника активно занимается научной работой. Ее специалисты участвуют в прикладных исследования в области офтальмологии и делятся опытом на тематических мероприятиях. Три клиники из списка — «Новий Зір», «Эксимер» и «Айлаз» — включают в стоимость лазерной коррекции послеоперационный сервис и медикаменты, при чем «Эксимер»и «Новий Зір» предлагают бесплатные осмотры пациента в течение 1,5 месяца после операции.

У клиники «Візіум» недостаточно высокие оценки пациентов, а «Британский офтальмологический центр» хотя и имеет положительные отзывы, но рекламирует технологию «холодного лазера» как самую новую и передовую, но сейчас все клиники работают именно по этой технологии, и «горячего лазера» в офтальмологической хирургии не существует.

Нюансы диагностики

Диагностика в обычных поликлиниках и оптиках ограничивается измерением остроты зрения с помощью стандартной таблицы «Ш Б М Н К». Однако специализированным клиникам нужно гораздо больше информации, чтобы сделать точный диагноз и определить, какой вид лазерной коррекции нужен человеку. Поэтому они используют электронные приборы, которые с высокой точностью сканируют весь глаз и строят его трехмерную модель. Также все клиники имеют собственные электронные системы, куда вносят все данные о состоянии глаза пациента и работают с ними в дальнейшем.

Большой плюс, что «Новий Зір» использует для диагностики камеру Pentacam, которая бесконтактно сканирует глазное яблоко за две секунды и считается стандартом в современной офтальмологической диагностике.

«Эта камера строит модель, на которой видно, как зрение восстановится, есть ли у пациента расположенность к осложнениям. Мы обязательно диагностируем оба глаза, это нужно для корректных данных о внутриглазном давлении или состоянии центральной зоны сетчатки», — комментирует нюансы диагностики Татьяна Манойло, офтальмохирург, заместитель главного врача медицинского центра «Новий Зір» в Киеве.

Важно: компьютерные методы диагностики применяют многие современные офтальмологические клиники. Однако наиболее профессиональный подход к пациенту предлагает «Новий Зір», где практикуют медики с 20-30-летним стажем работы в сфере лазерной коррекции.

Показания для коррекции

Наиболее распространенным показанием для лазерной хирургии являются близорукость и дальнозоркость без осложнений. Но сейчас лазерные технологии развились настолько, что офтальмологи могут их успешно применять и в случаях осложнений или сопутствующих заболеваний, которые ранее были противопоказаниями. Как рассказывает Татьяна Манойло, ныне офтальмохирурги успешно делают пересадку роговицы и хрусталика, устраняют дистрофию и отслоение сетчатки, а также при сильной близорукости устанавливают внутри глаза постоянные факичные линзы, более стабильный аналог контактных линз. Если раньше противопоказанием для лазерной коррекции были заболевания щитовидной железы, то теперь даже такие серьезные диагнозы, как аутоиммунный тиреоидит, не являются препятствием для процедуры.

Чтобы лазерная коррекция была максимально безопасной, офтальмологические клиники просят пациента сделать несколько анализов. В частности, в нынешней ситуации эпидемии коронавируса необходимо сдать тест на иммуноглобулины Covid-19. Также необходим анализ на инфекционный статус пациента и общий анализ крови. Наличие таких инфекций, как гепатит В или сифилис, являются противопоказанием для вмешательства, а анализ крови требуют на случай, если у пациента есть бессимптомные заболевания, которые, тем не менее, могут проявиться в показателях крови. По словам Татьяны Манойло, медики стремятся учесть малейшие нюансы здоровья пациента, поэтому, в том числе, просят перед коррекцией не употреблять препараты для разжижения крови, чтобы не возникло риска гематом.

К идеальному зрению за 20 минут

Задача лазерной коррекции – устранить неровности роговицы для того, чтобы оптическая система глаза и преломление света в ней стали правильными. Чтобы этого достичь, лазерная коррекция может проходить по разным методикам, в зависимости от диагноза и медицинских показаний. В случаях стандартной близорукости или дальнозоркости без осложнений применяют методику с формированием лоскута. Это делается так: на верхнем шаре роговицы формируется лоскут, размеры и толщина которого четко просчитаны и задаются компьютером. Затем лоскут откидывается, и с помощью лазера испаряется микронный слой роговицы, затем лоскут возвращают на место. Если у пациента роговица очень тонкая или есть другие противопоказания, то лоскут не делают, а применяют другую методику и проводят испарение лазером прямо на поверхности роговицы. Коррекция лазером позволяет добиться идеальной формы роговицы.

Необходимо обращать внимание и на то, каким способом в клинике формируют лоскут роговицы.

• «Новий Зір» и «Эксимер» применяют микрокератом и фемтолазер.

• «Айлаз», «Візіум» — используют только микрокератом.

Как отмечает Татьяна Манойло, микрокератом — менее точный прибор, чем фемтолазер. Разница между ними в том, насколько хирург контролирует формирование лоскута: при использовании микрокератома лоскут может получиться больше или меньше, а также толще заданного и задевать разные слои роговицы. «Технология фемтолазера позволяет сохранить качество ткани под лоскутом и его боковых краев, мы можем задать любой угол разреза и форму лоскута, да хоть сделать в роговице елочку. Это методика нового поколения и уровня качества», — рассказывает Татьяна Манойло. Также фемтокоррекция отличается от обычной тем, что сначала на обоих глазах формируются лоскуты, а затем исправляют роговицу.

Новое качество жизни

«После коррекции я пару часов ощущал дискомфорт и жжение в глазах, — делится своими ощущениями Денис Коваленко, — Но это все ерунда по сравнению с тем кайфом, который я ощутил на следующий день после коррекции. Когда ты без контактных линз и очков видишь мельчайшие буквы, вывески, объявления. Да, просто, видишь мир! Все восстановление прошло быстро, и я почти сразу вернулся к привычному ритму жизни и уже забыл, что такое ежедневные мучения с контактными линзами».

Быстрое заживление, как и безболезненность лазерной коррекции — стандарты современной офтальмохирургии. Как говорит Татьяна Манойло, после коррекции жжение и ощущение песка в глазах пациенты обычно ощущают 3-4 часа, но уже на следующий день приезжают на осмотр за рулем. «Также мы назначаем бактериальные препараты на 7-14 дней, препараты гормонов кортикостероиды в небольших зонах, чтобы контролировать заживление. Используем искусственную слезу, чтобы устранить транзиторный синдром сухого глаза», — объясняет специалист.

Острота зрения повышается уже на следующий день после лазерной коррекции, а в течение месяца она может улучшиться даже больше прогнозируемой. Это происходит потому, что начинают задействоваться резервы сетчатки, которые не работали ранее при низком зрении. «По своему строению сетчатка подобна матрице в камере смартфона. У всех людей примерно одинаковое количество «пикселей», но из-за нарушения оптической системы на сетчатку ложится нечеткое изображение, по сути, мы не научили сетчатку видеть. Но после коррекции оптики глаза включаются резервы сетчатки и начинает повышаться острота зрения», — говорит Татьяна Манойло.

Подход к послеоперационному ведению пациентов у клиники «Новий Зір» состоит в том, что пациенты проводят в клинике несколько часов, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Также в первые сутки после процедуры хирург находится круглосуточно на связи с пациентом. Также клиника практикует долговременное ведение пациентов и рекомендует регулярно посещать врача после лазерной коррекции, а затем проходить профилактические осмотры ежегодно.

Вывод

Клиники «Новий Зір» и «Эксимер» являются лидерами по опыту и инновациям в офтальмохирургии — они дольше всех в Украине занимаются лазерной коррекцией зрения, используют прогрессивные методики лечения и современную инновационную аппаратуру. Их ценовая политика радикально не отличается, однако при выборе клиники стоит обратить внимание на скидки, которые бывают регулярно.

Преимущество клиники «Новий Зір» заключается в том, что ее медики обладают не только внушительным опытом проведения лазерных коррекций, но и ведут активную научную деятельность, в ходе которой они глубоко анализируют клинические случаи и делятся опытом с научным сообществом. Тем пациентам, у которых близорукость осложнена сопутствующими или хроническими заболеваниями, также стоит присмотреться к клинике «Новий Зір», где успешно делают коррекции при высоком астигматизме, тонкой роговице и применяют безопасный для пациента фемтолазер, который позволяет наиболее точно формировать лоскут роговицы и полностью восстанавливать зрение.