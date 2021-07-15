Навести різкість. Чому лазерна корекція — найбезпечніша процедура для поліпшення зору

Топ офтальмологічних клінік Києва з найсучаснішими технологіями, які дозволяють підвищити гостроту зору до 120%.

«Я дуже задоволений результатами лазерної корекції. У клініці мені обіцяли 100%-ий зір, а зрештою вийшло всі 120%», — говорить київський медійник Денис Коваленко, який після кількох місяців моніторингу офтальмологічних клінік все-таки наважився на корекцію. Він працює з великими масивами цифрових даних, щодня проводить до десяти годин за компʼютером, тому лінзи, які він носив колись, уже не рятували, і зір падав. Замислившись про оперативне втручання, Коваленко вибрав лазерну корекцію зору — його підкупило те, що після процедури можна швидко відновитися і повернутися до роботи буквально наступного дня.

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Сучасна лазерна корекція дійсно може повернути ідеальний зір. Якщо на початку 1990-х, коли лазерні технології тільки починали впроваджуватися, звичайним прогнозом було відновлення зору на 40% протягом місяця, нині стандарт — 100-відсотковий зір на наступний день після корекції. За американською статистикою зараз на лазерну корекцію припадає 96% від усіх оперативних втручань в офтальмології, а технології, що застосовуються під час корекції, аналогічні до тих, які використовує NASA для космонавтів. І ці технології активно застосовуються в Україні — тільки в Києві є десяток приватних офтальмологічних клінік, що роблять лазерну корекцію. Аналіз їхньої роботи показує, що топовими медустановами в цій сфері є: «Новий Зір» та «Ексімер».

Критерії якості

У процесі вибору клініки, що пропонує лазерну корекцію зору, важливо враховувати кілька критеріїв. Це репутація установи, професіоналізм лікарів, цінова політика, а також відгуки пацієнтів. На основі першого критерію можна виділити пʼятірку великих клінік, які мають великий досвід або розвинену мережу, що зручно для пацієнтів. У пʼятірку входять такі клініки:

· «Ексімер» — на ринку з 1999 року, клініки в Києві й Одесі

· «Новий Зір» — штат фахівців, які працюють з 1999 року. Саме лікарі клініки почали одними з перших робити лазерну корекцію зору в Україні. Мережа із семи клінік у Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькому, Черкасах, Сумах.

· «Айлаз» — заснований в 2005 році, активно робить лазерну корекцію з моменту відкриття клініки.

· «Візіум» — має в своєму розпорядженні велику мережу, тільки в Києві працює шість клінік, також є в Дніпрі, Краматорську, Сєвєродонецьку і Кременчуці.

· «Британський офтальмологічний центр» — широко розгалужена мережа офтальмологічних клінік. Має представництва в країнах СНД.

Оцінка аудиторії

Під час вибору клініки корисними є і відгуки пацієнтів. Наприклад, Денис Коваленко зібрав думки своїх друзів і знайомих, які раніше робили лазерну корекцію. Якщо ж таких особистих знайомих немає, то варто звернутися до відгуків на пошуковому сайті Google:

• «Новий Зір» — 780 відгуків, оцінка 4,7;

• «Ексімер» — 800 відгуків, оцінка 4,8;

• «Британський офтальмологічний центр» — 696 відгуків, оцінка 4,5;

• «Айлаз» — 216 відгуків, оцінка 4,4;

• «Візіум» — середня кількість відгуків в одній клініці мережі 40, оцінки від 3,8 до 4,5.

Цінова політика

Ціни на послуги в офтальмологічних центрах значно не відрізняються. Вартість повної діагностики варіюється від 680 до 860 грн, стандартної лазерної корекції одного ока — від 9,5 до 12 тис грн. Але деякі клініки пропонують більш вигідні пакети послуг:

• «Новий Зір» — консультація «друга думка»: якщо в пацієнта є медичний висновок інших клінік, він може отримати консультацію лікаря за ним;

• «Ексімер» і «Новий Зір» — у вартість лазерної корекції входять медикаменти і безкоштовний огляд протягом 1,5 місяців після операції;

• «Айлаз» — підбір окулярів і лінз входить в пакет діагностики, в той час як інші клініки виводять цей сервіс і плату за нього окремо.

Резюме

Лідером за досвідом, відгуками і ціновою політикою стала офтальмологічна клініка «Новий Зір», у штаті якої є девʼять кандидатів медичних наук. Також ця клініка активно займається науковою роботою. Її фахівці беруть участь в прикладних дослідження в галузі офтальмології і діляться досвідом на тематичних заходах. Три клініки зі списку — «Новий Зір», «Ексімер» та «Айлаз» — додають у вартість лазерної корекції післяопераційний сервіс і медикаменти, при чому «Ексімер» і «Новий Зір» пропонують безкоштовні огляди пацієнта протягом 1,5 місяців після операції.

У клініки «Візіум» недостатньо високі оцінки пацієнтів, а «Британський офтальмологічний центр» хоча і має позитивні відгуки, але рекламує технологію «холодного лазера» як найновішу і передову, але зараз усі клініки працюють саме за цією технологією, і «гарячого лазера» в офтальмологічній хірургії не існує.

Нюанси діагностики

Діагностика в звичайних поліклініках та оптиках обмежується виміром гостроти зору за допомогою стандартної таблиці «Ш Б М Н К». Однак спеціалізованим клінікам потрібно набагато більше інформації, щоб зробити точний діагноз і визначити, який вид лазерної корекції потрібен людині. Тому вони використовують електронні прилади, які з високою точністю сканують все око та будують його тривимірну модель. Також усі клініки мають власні електронні системи, куди вносять всі дані про стан ока пацієнта і працюють з ними в подальшому.

Великий плюс, що «Новий Зір» використовує для діагностики камеру Pentacam, яка безконтактно сканує очне яблуко за дві секунди і вважається стандартом у сучасній офтальмологічній діагностиці.

«Ця камера будує модель, на якій видно, як зір відновиться, чи є у пацієнта схильність до ускладнень. Ми обовʼязково діагностуємо обидва ока, це потрібно для коректних даних про внутрішньоочний тиск або стан центральної зони сітківки», — коментує нюанси діагностики Тетяна Манойло, офтальмохірургиня, заступниця головного лікаря медичного центру «Новий Зір» у Києві.

Важливо: компʼютерні методи діагностики застосовують більшість сучасних офтальмологічних клінік. Однак найбільш професійний підхід до пацієнта пропонує «Новий Зір», де практикують медики з 20-30-річним стажем роботи у сфері лазерної корекції.

Показання для корекції

Найбільш поширеним показанням для лазерної хірургії є короткозорість і далекозорість без ускладнень. Але зараз лазерні технології розвинулися настільки, що офтальмологи можуть їх успішно застосовувати й у випадках ускладнень або супутніх захворювань, які раніше були протипоказаннями. Як розповідає Тетяна Манойло, нині офтальмохірурги успішно роблять пересадку рогівки і кришталика, усувають дистрофію і відшарування сітківки, а також при сильній короткозорості встановлюють всередині очі постійні факічні лінзи, більш стабільний аналог контактних лінз. Якщо раніше протипоказанням для лазерної корекції були захворювання щитовидної залози, то тепер навіть такі серйозні діагнози, як аутоімунний тиреоїдит, не є перешкодою для процедури.

Щоб лазерна корекція була максимально безпечною, офтальмологічні клініки просять пацієнта зробити кілька аналізів. Зокрема, в нинішній ситуації епідемії коронавірусу необхідно здати тест на імуноглобуліни Covid-19. Також необхідний аналіз на інфекційний статус пацієнта і загальний аналіз крові. Наявність таких інфекцій, як гепатит В або сифіліс, є протипоказанням для втручання, а аналіз крові вимагають на випадок, якщо в пацієнта є безсимптомні захворювання, які, тим не менш, можуть проявитися в показниках крові. За словами Тетяни Манойло, медики прагнуть врахувати найменші нюанси здоровʼя пацієнта, тому, зокрема, просять перед корекцією не вживати препарати для розрідження крові, щоб не виникло ризику гематом.

До ідеального зору за 20 хвилин

Завдання лазерної корекції — усунути нерівності рогівки для того, щоб оптична система ока та заломлення світла в ній стали правильними. Щоб цього досягти, лазерна корекція може проходити за різними методиками, залежно від діагнозу і медичних показань. У випадках стандартної короткозорості або далекозорості без ускладнень застосовують методику з формуванням клаптя. Це робиться так: на верхньому шарі рогівки формується клапоть, розміри і товщина якого чітко прораховані та задаються компʼютером. Потім клапоть відкидається, і за допомогою лазера випаровується мікронний шар рогівки, потім клапоть повертають на місце. Якщо в пацієнта рогівка дуже тонка або є інші протипоказання, то клапоть не роблять, а застосовують іншу методику і проводять випаровування лазером прямо на поверхні рогівки. Корекція лазером дозволяє досягти ідеальної форми рогівки.

Необхідно звертати увагу і на те, яким способом у клініці формують клапоть рогівки.

• «Новий Зір» та «Ексімер» застосовують мікрокератом і фемтолазер;

• «Айлаз», «Візіум» — використовують тільки мікрокератом.

Як зазначає Тетяна Манойло, мікрокератом — менш точний прилад, ніж фемтолазер. Різниця між ними в тому, наскільки хірург контролює формування клаптя: під час використання мікрокератома клапоть може вийти більшим або меншим, а також товщим заданого і зачіпати різні шари рогівки. «Технологія фемтолазера дозволяє зберегти якість тканини під клаптем і його бічних країв, ми можемо поставити будь-який кут розрізу і форму клаптя, та хоч зробити в рогівці ялинку. Це методика нового покоління і рівня якості», — розповідає Тетяна Манойло. Також фемтокорекція відрізняється від звичайної тим, що спочатку на обох очах формуються клапті, а потім виправляють рогівку.

Нова якість життя

«Після корекції я кілька годин відчував дискомфорт і печіння в очах, — ділиться своїми відчуттями Денис Коваленко, — Але це все дурниця порівняно з тим кайфом, який я відчув наступного дня після корекції. Коли ти без контактних лінз та окулярів бачиш найдрібніші букви, вивіски, оголошення. Так, просто, бачиш світ! Усе відновлення пройшло швидко, і я майже відразу повернувся до звичного ритму життя і вже забув, що таке щоденні муки з контактними лінзами».

Швидке загоєння, як і безболісність лазерної корекції — стандарти сучасної офтальмохірургії. Як каже Тетяна Манойло, після корекції печіння і відчуття піску в очах пацієнти зазвичай відчувають 3-4 години, але вже наступного дня приїжджають на огляд за кермом. «Також ми призначаємо бактеріальні препарати на 7-14 днів, препарати гормонів кортикостероїди в невеликих зонах, щоб контролювати загоєння. Використовуємо штучну сльозу, щоб усунути транзиторний синдром сухого ока», — пояснює фахівчиня.

Гострота зору підвищується вже наступного дня після лазерної корекції, а протягом місяця вона може покращитися навіть більше прогнозованої. Це відбувається тому, що починають задіюватися резерви сітківки, які не працювали раніше при низькому зорі. «За своєю будовою сітківка подібна до матриці в камері смартфона. У всіх людей приблизно однакова кількість «пікселів», але через порушення оптичної системи на сітківку лягає нечітке зображення, по суті, ми не навчили сітківку бачити. Але після корекції оптики очі вмикаються резерви сітківки і починає підвищуватися гострота зору», — каже Тетяна Манойло.

Підхід до післяопераційного ведення пацієнтів у клініці «Новий Зір» полягає в тому, що пацієнти проводять у клініці кілька годин, щоб відпочити і прийти в себе. Також у першу добу після процедури хірург знаходиться цілодобово на звʼязку з пацієнтом. Також клініка практикує довгострокове ведення пацієнтів і рекомендує регулярно відвідувати лікаря після лазерної корекції, а потім проходити профілактичні огляди щорічно.

Висновок

Клініки «Новий Зір» та «Ексімер» є лідерами з досвіду та інновацій в офтальмохірургії — вони найдовше в Україні займаються лазерною корекцією зору, використовують прогресивні методики лікування і сучасну інноваційну апаратуру. Їхня цінова політика радикально не відрізняється, проте в процесі вибору клініки варто звернути увагу на знижки, які бувають регулярно.

Перевага клініки «Новий Зір» полягає в тому, що її медики володіють не тільки значним досвідом проведення лазерних корекцій, але й ведуть активну наукову діяльність, під час якої вони глибоко аналізують клінічні випадки і діляться досвідом із науковим співтовариством. Тим пацієнтам, у яких короткозорість ускладнена супутніми або хронічними захворюваннями, також варто придивитися до клініки «Новий Зір», де успішно роблять корекції при високому астигматизмі, тонкій рогівці і застосовують безпечний для пацієнта фемтолазер, який дозволяє найбільш точно формувати клапоть рогівки і повністю відновлювати зір.