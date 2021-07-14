Тысячи пенсионеров прорываются в Раду, силовики применили слезоточивый газ (видео)

Ветераны силовых структур требуют встречи со спикером Дмитрием Разумковым, а также выплаты прибавок к пенсиям, анонсированных президентом.

14 июля ветераны силовых структур устроили митинг и попытались прорваться в здание Верховной Рады из-за невыплаты прибавки к пенсиям. Кадры и подробности с места событий опубликовал Телеграм-канал PavlovskyNews.

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Утром тысячи человек собрались возле парламента и потребовали встречи со спикером Дмитрием Разумковым. Бывшие правоохранители заявили, что им не выплатили по 2 тысячи гривен, которые обещали добавить к пенсии — Кабмин не утвердил постановление. Пенсионеры пригрозили зайти в Верховную Раду, если Дмитрий Разумков не выйдет к ним, а затем начали воплощать свои слова в действие.

Протестующим удалось пробраться к самому зданию, где их оттеснили сотрудники полиции и Национальной гвардии. Началась потасовка, участники акции пытаются прорваться через кордон из десятков силовиков, которые выстроились перед колоннами. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. В итоге пенсионеров оттеснили, часть из них перекрыла дорогу на перекрестке Грушевского и Шелковичной улиц.

[ + – ] Протестующие перекрыли дорогу возле Верховной Рады Фото: Сегодня

Судя по плакатам, в Киев съехались участники протеста из разных городов. Как сообщает "Сегодня", они не связывают свою акцию с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее Владимир Зеленский распорядился увеличить пенсии 400 тысячам военных с 1 июля. Министерство социальной политики подготовило постановление, согласно которому правительство должно доплатить по 2 тысячи гривен пенсионерам, которые вышли на пенсию до 1 марта 2018 года — им выплачивают намного меньше, чем тем, кто ушел в отставку позже.