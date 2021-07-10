Пенсии 400 тысяч военных увеличат по распоряжению Зеленского: кому и сколько добавят

Кабмин cократит огромную разницу между пенсиями, которые назначили до и после 2018 года. Минимальная выплата составит 3854 гривны.

По распоряжению Владимира Зеленского с 1 июля увеличат пенсии для украинских военнослужащих и участников боевых действий. Об этом 10 июля объявили на сайте президента Украины.

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В сообщении отмечается, что из-за несовершенство закона об индексации образовалась большая разница между пенсиями для военных, которые были назначены до и после 2018 года. Для снижения диспропорции Министерство социальной политики подготовило новое постановление, которое Кабинет министров одобрит на ближайшем заседании.

Согласно новому решению, с 1 июля 2021 года 400 тысяч военнослужащих, которые вышли на пенсию до 1 марта 2018 года, получат доплату в 2 тысячи гривен, а минимальная выплата для них составит 3854 гривны. Кроме того, правительство готовится на 700 гривен повысить выплаты участникам боевых действий, которые потеряли трудоспособность.

Владимир Зеленский обратил внимание, что несмотря на эпидемию коронавируса, у правительства есть ресурсы для "исправления несправедливостей и увеличения социальных стандартов". Благодаря перевыполнению государственного бюджета по доходам, деньги будут напралять на развитие социальной сферы и выплату пенсий в частности.

Ранее в Украине повысили пенсионные выплаты "чернобыльцам" по инвалидности. С 1 июля вступил в силу новый закон, который увеличивает минимальный размер пенсии до 6 тысяч гривен как для пострадавших от аварии на ЧАЭС, так и ликвидаторам.

Эксперты рассказали "Фокусу", почему через 30 лет в Украине не будет понятия "пенсионер". По их мнению, Украина уже исчерпала свой демографический потенциал, поэтому в будущем пенсионный возраст будет значительно повышаться, а многие люди будут вынуждены работать до самой смерти.

Писали также, что народные депутаты предлагают ввести накопительные пенсии с 2023 года. К повторному чтению подготовили законопроект, который предусматривает обязательные отчисления в размере 2% для работодателей и работников, которые будут поступать на пенсионные счета украинцев.