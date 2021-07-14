Тисячі пенсіонерів прориваються в Раду, силовики застосували сльозогінний газ (відео)

Ветерани силових структур вимагають зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим, а також виплати надбавок до пенсій, анонсованих президентом.

14 липня ветерани силових структур влаштували мітинг і спробували прорватися в будівлю Верховної Ради через невиплату надбавки до пенсій. Кадри та подробиці з місця подій опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.

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Вранці тисячі людей зібралися біля парламенту і вимагають зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим. Колишні правоохоронці заявили, що їм не виплатили по 2 тисячі гривень, які обіцяли додати до пенсії — Кабмін не затвердив постанову. Пенсіонери пригрозили зайти у Верховну Раду, якщо Дмитро Разумков вийде до них, а потім почали втілювати свої слова в дію.

Протестувальникам вдалося пробратися аж до будівлі, де їх відтіснили співробітники поліції і Національної гвардії. Почалася бійка, учасники акції намагаються прорватися через кордон із десятків силовиків, які вишикувалися перед колонами. Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ. Унаслідок пенсіонерів відтіснили, частина з них перекрила дорогу на перехресті Грушевського та Шовковичної вулиць.

[ + – ] Протестувальники перекрили дорогу біля Верховної Ради Фото: Сегодня

Судячи з плакатів, до Києва зʼїхалися учасники протесту з різних міст. Як повідомляє "Сегодня", вони не повʼязують свою акцію з відставкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше Володимир Зеленський розпорядився збільшити пенсії 400 тисячам військових із 1 липня. Міністерство соціальної політики підготувало постанову, згідно з якою уряд повинен доплатити по 2 тисячі гривень пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року — їм виплачують набагато менше, ніж тим, хто пішов у відставку пізніше.