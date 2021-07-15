Телеканал "1+1" оштрафовали за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке

Внеплановую проверку на "1+1" начали после обращения гражданина Максима Ковбыка. Телеканал обвинили в "неправомерной трансляции сериала на негосударственном языке"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Студию 1+1" за трансляцию российского сериала "Кухня" на русском языке весной прошлого года, говорится на сайте регулятора.

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После проведения внеплановой проверки регулятор решил взыскать штраф с вещателя в размере 71 488 гривен — 5% от суммы лицензионного сбора "Студии 1+1".

"5 июля Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1+1" (логотип "1+1"), г.. Киев. За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71 488,95 грн", — говорится в сообщении.

В Нацсовете по вопросам ТВ рассказали, что внеплановую проверку провели после обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года российского сериала "Кухня" на негосударственном языке.

Мониторинг эфира вещателя проводился в период с 27 апреля по 5 мая, а по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Абзац 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и/или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Внесение изменений в законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации было одобрено Верховной Радой прошлого созыва. Закон с новыми требованиями, за нарушение которых оштрафовали телеканал "1+1", был подписан президентом Петром Порошенко 23 мая 2017 года.

"Кроме того, Национальный совет признал нарушения ООО "ТРК "Студия 1 + 1" пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии", — подытожили в пресс-службе регулятора.

"Кухня" — российский комедийный сериал производства Yellow, Black and White и KeyStone Production по заказу телеканала СТС. Сериал считается одним из самых дорогих российских ситкомов — стоимость одной серии составляет $200 тысяч. В Украине сериал "Кухня" транслировался на "Новом канале" (с украинскими субтитрами), а также на телеканалах "1+" и "ТЕТ" (с украинским дубляжем или субтитрами).

Ранее Фокус сообщал, что Нацсовет запретил вещание на территории Украины канала "Беларусь 24". Мониторинг выявил в эфире "Беларусь 24" элементы разжигания национальной розни и трансляцию фильмов с запрещенными в Украине актерами, поэтому государственный телеканал Беларуси изъяли из перечня разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Также Фокус рассказывал, что Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ за "нарративы российской пропаганды". Телеведущие не реагировали на пророссийские высказывания гостя студии, поэтому телеканал НАШ обязали заплатить штраф в размере более 110 тысяч гривен.