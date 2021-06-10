Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ за "нарративы российской пропаганды" (видео)

Регулятор заявил, что телеведущие не реагировали на якобы пророссийские высказывания гостя студии.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки телеканала "НАШ" оштрафовал вещателя на сумму свыше 110 тысяч гривен.

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Как сообщила в четверг, 10 июня пресс-служба регулятора, внеплановая проверка была назначена по результатам мониторинга эфира телеканала за 4 февраля 2021 года.

"В этот день зафиксирована прямая трансляция передачи "Марафон" с участием народного депутата VII и VIII созывов Евгения Балицкого", – сказано в сообщении.

Регулятор утверждает, что Балицкий в прямом эфире телеканала распространял нарративы и утверждения российской пропаганды о якобы внешнем управлении в Украине, что, по его мнению, ведет к обострению противостояния различных социально-политических групп в украинском обществе.

Кроме того, заявили в Нацсовете, в высказываниях бывшего депутата были попытки исказить исторические факты в Украине.

В частности, Балицкий заявлял о будто бы причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, отрицал значимость событий Революции достоинства и т.п.

[ + – ] Фрагмент телеэфира, за который оштрафовали телеканал

"Ведущие телеканала не реагировали на высказывания гостя. При повторной трансляции в передачу не были внесены изменения, что свидетельствует о целенаправленном действии канала на распространение в эфире пропаганды страны-агрессора", – отметили у регулятора.

В связи с вышесказанным, на телеканал "НАШ" был наложен штраф в размере 114 тысяч гривен (25% суммы лицензионного сбора).

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил провайдерам ретранслировать на территории Украины государственный белорусский канал "Беларусь 24".

Также сообщалось, что три украинских телеканала – "НАШ", "112 Украина" и "NewsOne" – получили штрафы от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за якобы вражду в эфире.

А телеканал ZIK оштрафовали на 341 тысяч из-за нелицеприятных слов бывшего мэра Харькова Михаила Добкина в адрес отдельных украинских политиков.