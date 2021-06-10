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Нацрада оштрафувала телеканал НАШ за "наративи російської пропаганди" (відео)

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Нацрада, телеканал НАШ, пропаганда, штраф,
Фото: Скриншот | Прямий ефір телеканалу "Наш"

Регулятор заявив, що телеведучі не реагували на нібито проросійські висловлювання гостя студії.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки телеканалу "НАШ" оштрафувала мовника на суму понад 110 тисяч гривень.

Як повідомила в четвер, 10 червня пресслужба регулятора, позапланова перевірка була призначена за результатами моніторингу ефіру телеканалу за 4 лютого 2021 року.

"У цей день зафіксована пряма трансляція передачі "Марафон" за участю народного депутата VII і VIII скликань Євгена Балицького", — сказано в повідомленні.

Регулятор стверджує, що Балицький у прямому ефірі телеканалу поширював наративи і твердження російської пропаганди про нібито зовнішнє управлінні в Україні, що, на його думку, веде до загострення протистояння різних соціально-політичних груп в українському суспільстві.

Крім того, заявили в Нацраді, у висловлюваннях колишнього депутата були спроби спотворити історичні факти в Україні.

Зокрема, Балицький заявляв про нібито причетність українців до трагедії Бабиного Яру, заперечував значимість подій Революції гідності тощо.

Фрагмент телеефіру, за який оштрафували телеканал

"Ведучі телеканалу не реагували на висловлювання гостя. При повторній трансляції в передачу не були внесені зміни, що свідчить про цілеспрямовану дію каналу на поширення в ефірі пропаганди країни-агресора", — зазначили в регулятора.

У зв'язку з вищесказаним, на телеканал "НАШ" було накладено штраф у розмірі 114 тисяч гривень (25% суми ліцензійного збору).

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила провайдерам ретранслювати на території України державний білоруський канал "Білорусь 24".

Також повідомлялося, що три українські телеканали — "НАШ", "112 Україна" і "NewsOne" — отримали штрафи від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за нібито ворожнечу в ефірі.

А телеканал ZIK оштрафували на 341 тисячу через неприємні слова колишнього мера Харкова Михайла Добкіна на адресу окремих українських політиків.