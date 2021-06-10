Нацрада оштрафувала телеканал НАШ за "наративи російської пропаганди" (відео)

Регулятор заявив, що телеведучі не реагували на нібито проросійські висловлювання гостя студії.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки телеканалу "НАШ" оштрафувала мовника на суму понад 110 тисяч гривень.

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Як повідомила в четвер, 10 червня пресслужба регулятора, позапланова перевірка була призначена за результатами моніторингу ефіру телеканалу за 4 лютого 2021 року.

"У цей день зафіксована пряма трансляція передачі "Марафон" за участю народного депутата VII і VIII скликань Євгена Балицького", — сказано в повідомленні.

Регулятор стверджує, що Балицький у прямому ефірі телеканалу поширював наративи і твердження російської пропаганди про нібито зовнішнє управлінні в Україні, що, на його думку, веде до загострення протистояння різних соціально-політичних груп в українському суспільстві.

Крім того, заявили в Нацраді, у висловлюваннях колишнього депутата були спроби спотворити історичні факти в Україні.

Зокрема, Балицький заявляв про нібито причетність українців до трагедії Бабиного Яру, заперечував значимість подій Революції гідності тощо.

[ + – ] Фрагмент телеефіру, за який оштрафували телеканал

"Ведучі телеканалу не реагували на висловлювання гостя. При повторній трансляції в передачу не були внесені зміни, що свідчить про цілеспрямовану дію каналу на поширення в ефірі пропаганди країни-агресора", — зазначили в регулятора.

У зв'язку з вищесказаним, на телеканал "НАШ" було накладено штраф у розмірі 114 тисяч гривень (25% суми ліцензійного збору).

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила провайдерам ретранслювати на території України державний білоруський канал "Білорусь 24".

Також повідомлялося, що три українські телеканали — "НАШ", "112 Україна" і "NewsOne" — отримали штрафи від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за нібито ворожнечу в ефірі.

А телеканал ZIK оштрафували на 341 тисячу через неприємні слова колишнього мера Харкова Михайла Добкіна на адресу окремих українських політиків.