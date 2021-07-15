"Тело разрезало пополам": появились подробности ЧП в киевском метро (фото)

Сперва правоохранители отказывались давать комментарии, но потом рассказали – мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Человека, упавшего на рельсы между киевскими станциями метро "Дарница" и "Левобережная", поезд разрезал напополам.

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Сразу после случившегося на место происшествия были вызваны сотрудники столичной ГСЧС, однако их вскоре отправили в дежурную часть, так как стало понятно, что их помощь пострадавшему уже не понадобится, пишет Сегодня.

Сначала сотрудники правоохранительных органов отказывались от комментариев, ссылаясь на то, что у них нет на это нет времени.

"Нам сейчас не до комментариев, нужно восстановить движения поездов", – говорили они.

Однако затем им удалось установить личность погибшего — им оказался мужчина 1991 года рождения.

"Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Личность установлена, погиб от полученных травм", – сообщили в киевской полиции.

Издание уточняет, что на данный момент непонятно, как мужчина пробрался на эту территорию, так как она огорожена. Очевидно, ему удалось найти дырку в заборе.

Telegram-канал "Київ Оперативний" опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как с путей убирают тело погибшего мужчины.

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[ + – ] Место происшествия [ + – ] Спасатели уносят тело погибшего

Киевский метрополитен сообщил в Facebook, что движение поездов по красной линии восстановлено и извинился перед пассажирами "за неудобства".

[ + – ] Сообщение киевского метрополитена

Напомним, между станциями "Дарница" и "Левобережная" киевского метрополитена человек погиб, упав под состав поезда. Движение поездов из-за происшествия пришлось остановить.

Ранее мы сообщали, что 17 мая на станции "Арсенальная" человек упал под поезд метро, в связи с чем часть "красной" ветки пришлось перекрывать.