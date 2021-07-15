"Тіло розрізало навпіл": з'явилися подробиці НП у київському метро (фото)

Спершу правоохоронці відмовлялися давати коментарі, але потім розповіли — чоловік переходив дорогу в невстановленому місці.

Чоловіка, який упав на рейки між київськими станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна", поїзд розрізав навпіл.

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Відразу після того, що сталося, на місце події були викликані співробітники столичної ДСНС, однак їх незабаром відправили до чергової частини, оскільки стало зрозуміло, що їхня допомога потерпілому вже не знадобиться, пише Сегодня.

Спочатку співробітники правоохоронних органів відмовлялися від коментарів, посилаючись на те, що в них немає на це часу.

"Нам зараз не до коментарів, потрібно відновити рух поїздів", — говорили вони.

Однак, потім їм вдалося встановити особу загиблого — ним виявився чоловік 1991 року народження.

"Переходив колії в невстановленому місці і потрапив під поїзд, який його переїхав. Особистість встановлена, загинув від отриманих травм", — повідомили в київській поліції.

Видання уточнює, що наразі незрозуміло, як чоловік пробрався на цю територію, адже вона обгороджена. Очевидно, йому вдалося знайти дірку в паркані.

Telegram-канал "Київ Оперативний" опублікував кадри з місця події, на яких видно, як з шляхів прибирають тіло загиблого чоловіка.

УВАГА! Не рекомендується перегляд фотографій особам, які не досягли 18 років, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою.

[ + – ] Місце події [ + – ] Рятувальники забирають тіло загиблого

Київський метрополітен повідомив у Facebook, що рух поїздів по червоній лінії відновлено і попросив вибачення перед пасажирами "за незручності".

[ + – ] Повідомлення київського метрополітену

Нагадаємо, між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" київського метрополітену чоловік загинув, впавши під поїзд. Рух поїздів через подію довелося зупинити.

Раніше ми повідомляли, що 17 травня на станції "Арсенальна" людина впала під поїзд метро, у звʼязку з чим частину "червоної" гілки довелося перекривати.