На всех коммунальных пляжах Киева запрещено купаться, но не из-за коронавируса

На 14 пляжах столицы коммунальщики 17 июля подняли красные флаги.

Временный запрет на купание введен с 17 июля на всех муниципальных пляжах Киева. Об этом сообщило КП "Плесо" в Facebook.

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О запрете информируют красные флаги, поднятые на пляжах.

Запрет установлен с профилактической целью, сообщили коммунальщики.

В условиях длительной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые активно потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. В результате в воде становится меньше растворенного кислорода, что является предпосылкой для замора рыбы.

"При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", – говорится в сообщении.

Также запрет купания объявлен ​​с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней.

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

Следить за обновлениями информации о текущих статусах киевских пляжей можно на веб-сайте КП "Плесо".

Отметим, поднятый на территории пляжа флаг зеленого цвета свидетельствует о том, что купаться в пределах акватории данного пляжа безопасно. Желтый флаг предупреждает о вероятности определенных рисков для здоровья посетителей пляжа. Как правило, желтые флаги вывешивают в течение 2-4 дней после обильных дождей, поскольку в этот период наблюдается повышение уровня бактериального загрязнения воды. Красный флаг сигнализирует о наличии подтвержденной угрозы здоровью или жизни людей и означает полный запрет купания.

Напомним, до конца субботы, 17 июля, в столице и области ожидаются сильные грозы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в 14:55 17 июля.