На всіх комунальних пляжах Києва заборонено купатися, але не через коронавірус

На 14 пляжах столиці комунальники 17 липня підняли червоні прапори.

Тимчасова заборона на купання введена з 17 липня на всіх муніципальних пляжах Києва. Про це повідомило КП "Плесо" в Facebook.

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Про заборону інформують червоні прапори, підняті на пляжах.

Заборона встановлена з профілактичною метою, повідомили комунальники.

В умовах тривалої спеки у водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води — розмноження синьо-зелених водоростей, які активно споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. В результаті у воді стає менше розчиненого кисню, що є передумовою для замору риби.

"При таких обставинах санітарна якість води суттєво погіршується", — йдеться в повідомленні.

Також заборона купання оголошена з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

У той же час, території пляжів залишається відкритої для відпочинку і дозвілля на березі.

Стежити за оновленнями інформації про поточні статуси київських пляжів можна на вебсайті КП "Плесо".

Відзначимо, піднятий на території пляжу прапор зеленого кольору свідчить про те, що купатися в межах акваторії даного пляжу безпечно. Жовтий прапор попереджає про ймовірність певних ризиків для здоров'я відвідувачів пляжу. Як правило, жовті прапори вивішують протягом 2-4 днів після рясних дощів, оскільки в цей період спостерігається підвищення рівня бактеріального забруднення води. Червоний прапор сигналізує про наявність підтвердженої загрози здоров'ю або життю людей та означає повну заборону купання.

Нагадаємо, до кінця суботи, 17 липня, в столиці і області очікуються сильні грози. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій о 14:55 17 липня.