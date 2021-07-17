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На всіх комунальних пляжах Києва заборонено купатися, але не через коронавірус

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Пляж "Дитячий", Київ, фото
Фото: КГГА | Пляж "Дитячий" в Києві

На 14 пляжах столиці комунальники 17 липня підняли червоні прапори.

Тимчасова заборона на купання введена з 17 липня на всіх муніципальних пляжах Києва. Про це повідомило КП "Плесо" в Facebook.

Про заборону інформують червоні прапори, підняті на пляжах.

Заборона встановлена з профілактичною метою, повідомили комунальники.

В умовах тривалої спеки у водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води — розмноження синьо-зелених водоростей, які активно споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. В результаті у воді стає менше розчиненого кисню, що є передумовою для замору риби.

"При таких обставинах санітарна якість води суттєво погіршується", — йдеться в повідомленні.

Також заборона купання оголошена з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

У той же час, території пляжів залишається відкритої для відпочинку і дозвілля на березі.

Стежити за оновленнями інформації про поточні статуси київських пляжів можна на вебсайті КП "Плесо".

прапори кольорові, пляжі, фото

Відзначимо, піднятий на території пляжу прапор зеленого кольору свідчить про те, що купатися в межах акваторії даного пляжу безпечно. Жовтий прапор попереджає про ймовірність певних ризиків для здоров'я відвідувачів пляжу. Як правило, жовті прапори вивішують протягом 2-4 днів після рясних дощів, оскільки в цей період спостерігається підвищення рівня бактеріального забруднення води. Червоний прапор сигналізує про наявність підтвердженої загрози здоров'ю або життю людей та означає повну заборону купання.

Нагадаємо, до кінця суботи, 17 липня, в столиці і області очікуються сильні грози. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій о 14:55 17 липня.