На пограничников в Сумской области напали сотрудники СБУ
Сотрудники спецслужбы уже отстранены и переданы органам следствия. Руководство структуры пообещало содействовать расследованию ради наказания виновных.
К нападению на пограничников в Сумской области причастны двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), они уже отстранены и переданы органам следствия. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", — заявили в СБУ.
В структуре отметили, что СБУ будет сотрудничать со следствием, чтобы виновные в инциденте были привлечены к ответственности. Также руководство спецслужбы заявило о намерении помочь установить все подробности инцидента.
Всего в нападении принимали участие три человека, о третьем пока никакой информации нет.
Напомним, что ранее в этот день МВД сообщило о нападении неизвестных на украинский пограничный отряд на границе с Россией в Сумской области. Инцидент произошел ночью. По словам правоохранителей, пограничников избили, а их оружие отобрали. Через какое-то время силовики смогли вернуть украденное оружие. Пограничники связывают нападение с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.
По словам местных журналистов, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по статьям 262 (похищение огнестрельного оружия) и 345 (насилие в отношении правоохранителя), виновным может грозить до 15 лет тюрьмы.