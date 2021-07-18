На пограничников в Сумской области напали сотрудники СБУ

Сотрудники спецслужбы уже отстранены и переданы органам следствия. Руководство структуры пообещало содействовать расследованию ради наказания виновных.

К нападению на пограничников в Сумской области причастны двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), они уже отстранены и переданы органам следствия. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", — заявили в СБУ.

В структуре отметили, что СБУ будет сотрудничать со следствием, чтобы виновные в инциденте были привлечены к ответственности. Также руководство спецслужбы заявило о намерении помочь установить все подробности инцидента.

Всего в нападении принимали участие три человека, о третьем пока никакой информации нет.

Напомним, что ранее в этот день МВД сообщило о нападении неизвестных на украинский пограничный отряд на границе с Россией в Сумской области. Инцидент произошел ночью. По словам правоохранителей, пограничников избили, а их оружие отобрали. Через какое-то время силовики смогли вернуть украденное оружие. Пограничники связывают нападение с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.

По словам местных журналистов, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по статьям 262 (похищение огнестрельного оружия) и 345 (насилие в отношении правоохранителя), виновным может грозить до 15 лет тюрьмы.