На прикордонників в Сумській області напали співробітники СБУ

Співробітники спецслужби вже відсторонені і передані органам слідства. Керівництво структури пообіцяло сприяти розслідуванню заради покарання винних.

До нападу на прикордонників в Сумській області причетні двоє співробітників Служби безпеки України (СБУ), вони вже відсторонені і передані органам слідства. Про це в неділю, 18 липня, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу СБУ.

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"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", — заявили в СБУ.

У структурі відзначили, що СБУ буде співпрацювати зі слідством, щоб винні в інциденті були притягнуті до відповідальності. Також керівництво спецслужби заявило про намір допомогти встановити всі подробиці інциденту.

Всього в нападі брали участь три людини, про третю поки ніякої інформації немає.

Нагадаємо, що раніше в цей день МВС повідомило про напад невідомих на український прикордонний загін на кордоні з Росією в Сумській області. Інцидент стався вночі. За словами правоохоронців, прикордонників побили, а їхню зброю відібрали. Через деякий час силовики змогли повернути вкрадену зброю. Прикордонники пов'язують напад з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.

За словами місцевих журналістів, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями 262 (викрадення вогнепальної зброї) і 345 (насильство по відношенню до правоохоронця), винним може загрожувати до 15 років в'язниці.