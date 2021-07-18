На прикордонників в Сумській області напали співробітники СБУ
Співробітники спецслужби вже відсторонені і передані органам слідства. Керівництво структури пообіцяло сприяти розслідуванню заради покарання винних.
До нападу на прикордонників в Сумській області причетні двоє співробітників Служби безпеки України (СБУ), вони вже відсторонені і передані органам слідства. Про це в неділю, 18 липня, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу СБУ.
"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", — заявили в СБУ.
У структурі відзначили, що СБУ буде співпрацювати зі слідством, щоб винні в інциденті були притягнуті до відповідальності. Також керівництво спецслужби заявило про намір допомогти встановити всі подробиці інциденту.
Всього в нападі брали участь три людини, про третю поки ніякої інформації немає.
Нагадаємо, що раніше в цей день МВС повідомило про напад невідомих на український прикордонний загін на кордоні з Росією в Сумській області. Інцидент стався вночі. За словами правоохоронців, прикордонників побили, а їхню зброю відібрали. Через деякий час силовики змогли повернути вкрадену зброю. Прикордонники пов'язують напад з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.
За словами місцевих журналістів, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.
За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями 262 (викрадення вогнепальної зброї) і 345 (насильство по відношенню до правоохоронця), винним може загрожувати до 15 років в'язниці.