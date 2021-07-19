ДТП в Киеве: пока водитель отошел за кофе, его маршрутка протаранила легковушку (фото)

Припаркованный автобус начал катиться и врезался в BMW, после чего оба транспортных средства вылетели на тротуар.

На проспекте Науки в Киеве произошло ДТП: маршрутный автобус врезался в автомобиль BMW. Произошло это, по словам свидетелей, пока водитель общественного транспорта отошел за кофе. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что водитель оставил автобус на остановке. Его транспортное средство начало катиться и врезалось в легковушку. Вместе они вылетели с дороги на тротуар, где маршрутка остановилась после удара в столб.

Из-за инцидента легковая машина осталась без части бампера, а на ее капоте была сильная вмятина. Также у автомобиля разбилась одна из фар.

У автобуса из-за столкновения со столбом треснуло лобовое стекло, а на корпусе остались вмятины.

Пострадавших в ходе ДТП нет.

[ + – ] ДТП в Киеве: пока водитель отошел за кофе его маршрутка протаранила легковушку [ + – ] ДТП в Киеве: пока водитель отошел за кофе его маршрутка протаранила легковушку

Напомним, недавно в Киеве после ДТП на улице Березняковской нетрезвый водитель сбежал с места аварии, бросив умирать на асфальте свою 22-летнюю жену. Девушка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП. Произошло это на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. В создании аварийной ситуации водители столкнувшихся автомобилей обвиняли водителя скутера.