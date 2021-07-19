ДТП в Киеве: пока водитель отошел за кофе, его маршрутка протаранила легковушку (фото)
Припаркованный автобус начал катиться и врезался в BMW, после чего оба транспортных средства вылетели на тротуар.
На проспекте Науки в Киеве произошло ДТП: маршрутный автобус врезался в автомобиль BMW. Произошло это, по словам свидетелей, пока водитель общественного транспорта отошел за кофе. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный".
Отмечается, что водитель оставил автобус на остановке. Его транспортное средство начало катиться и врезалось в легковушку. Вместе они вылетели с дороги на тротуар, где маршрутка остановилась после удара в столб.
Из-за инцидента легковая машина осталась без части бампера, а на ее капоте была сильная вмятина. Также у автомобиля разбилась одна из фар.
У автобуса из-за столкновения со столбом треснуло лобовое стекло, а на корпусе остались вмятины.
Пострадавших в ходе ДТП нет.
Напомним, недавно в Киеве после ДТП на улице Березняковской нетрезвый водитель сбежал с места аварии, бросив умирать на асфальте свою 22-летнюю жену. Девушка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.
Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП. Произошло это на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. В создании аварийной ситуации водители столкнувшихся автомобилей обвиняли водителя скутера.