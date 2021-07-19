ДТП в Києві: поки водій відійшов за кавою його маршрутка протаранила легковик (фото)
Припаркований автобус почав котитися і врізався в BMW, після чого обидва транспортні засоби вилетіли на тротуар.
На проспекті Науки в Києві сталося ДТП: маршрутний автобус врізався в автомобіль BMW. Сталося це, за словами свідків, поки водій громадського транспорту відійшов за кавою. Про це повідомляє ресурс "Київ оперативний".
Зазначається, що водій залишив автобус на зупинці. Його транспортний засіб почав котитися і врізався в легковик. Разом вони вилетіли з дороги на тротуар, де маршрутка зупинилася після удару в стовп.
Через інцидент легкова машина залишилася без частини бампера, а на її капоті була сильна вмʼятина. Також у автомобіля розбилася одна з фар.
У автобуса через зіткнення зі стовпом тріснуло лобове скло, а на корпусі залишилися вмʼятини.
Постраждалих під час ДТП немає.
Нагадаємо, нещодавно в Києві після ДТП на вулиці Березняківській нетверезий водій втік з місця аварії, кинувши помирати на асфальті свою 22-річну дружину. Дівчина померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.
Раніше повідомлялося, що українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП. Сталося це на вулиці Набережно-Рибальській у Києві. У створенні аварійної ситуації водії автомобілів, що зіткнулися, звинувачували водія скутера.