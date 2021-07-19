ДТП в Києві: поки водій відійшов за кавою його маршрутка протаранила легковик (фото)

Припаркований автобус почав котитися і врізався в BMW, після чого обидва транспортні засоби вилетіли на тротуар.

На проспекті Науки в Києві сталося ДТП: маршрутний автобус врізався в автомобіль BMW. Сталося це, за словами свідків, поки водій громадського транспорту відійшов за кавою. Про це повідомляє ресурс "Київ оперативний".

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Зазначається, що водій залишив автобус на зупинці. Його транспортний засіб почав котитися і врізався в легковик. Разом вони вилетіли з дороги на тротуар, де маршрутка зупинилася після удару в стовп.

Через інцидент легкова машина залишилася без частини бампера, а на її капоті була сильна вмʼятина. Також у автомобіля розбилася одна з фар.

У автобуса через зіткнення зі стовпом тріснуло лобове скло, а на корпусі залишилися вмʼятини.

Постраждалих під час ДТП немає.

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