ДТП у Києві: п'яний чоловік залишив поранену 22-річну дружину на дорозі, дівчина померла в швидкій

Повідомляється, що постраждалим в аварії намагалися допомогти охоронці, проте ті зав'язали з ними бійку.

На вулиці Березняківській у Києві сталася смертельна ДТП: п'яний водій Ford Fusion не зміг вписатися в поворот і на великій швидкості влетів у паркан. Його 22-річну дружину, яка сиділа на передньому сидінні, викинуло з автомобіля. Дівчина отримала велику кількість переломів, а чоловік втік з місця аварії, залишивши її помирати.

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Про це повідомляють громадська організація "Автопатруль Майдан" і ресурс dtp.kiev.ua.

Прибулі на місце медики тут же помістили дівчину в карету швидкої допомоги, однак через величезну кількість травм врятувати її не вдалося. Постраждала так і не прийшла до тями.

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На Facebook-сторінці "Вартові еспресо" розповіли, що на момент ДТП у салоні перебувало чотири людини й всі вони були в стані алкогольного сп'яніння.

Повідомляється, що після аварії до машини поспішили охоронці мікрорайону, які спробували допомогти постраждалим, а ті, в свою чергу, зав'язали з ними бійку.

Згодом водія затримали. У його крові було 1,63 проміле алкоголю (при допустимій нормі в 0,2 проміле).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведуча телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. У створенні аварійної ситуації водії автомобілів, що зіткнулися, звинувачували водія скутера.

Раніше легковий автомобіль потрапив у ДТП у Бориспільському районі та перекинувся на дах. У салоні авто перебували 12 осіб, у тому числі 4 дитини. Серед загиблих — дитина, ще три людини доставлені в лікарню, двоє з них — діти.