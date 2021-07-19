В Украине разрабатывают инновационные лекарства от коронавируса, - Ляшко (видео)

Министр утверждает, что новые препараты будут иметь непосредственное воздействие на коронавирус. По его словам, подобные средства "только начинают появляться в мире".

В Украине вскоре появятся препараты, которые имеют непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам чиновника, украинские ученые разрабатывают уникальные медицинские средства, которых прежде не было в Украине. По его словам, подобные препараты "только начинают появляться в мире".

"Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационных препаратах, которые имеют эффект… имеющих прямое действие на вирус. Ранее такого не было", — рассказал Ляшко.

Ляшко не стал уточнять в какой форме — таблеток, капель или суспензии — будут новые препараты, но пообещал, что больше информации предоставят через две недели.

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Напомним, в апреле сообщалось, что американская компания Pfizer разрабатывает препараты для лечения коронавируса. Выпустить их рассчитывают уже до конца 2021 года.

А в сентябре 2020 года польская компания Biomed объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом людей.