В Україні розробляють інноваційні ліки від коронавірусу, — Ляшко (відео)

Міністр стверджує, що нові препарати матимуть безпосередній вплив на коронавірус. За його словами, подібні засоби "тільки починають з'являтися у світі".

В Україні незабаром зʼявляться препарати, які мають безпосередній вплив на коронавірус. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами чиновника, українські вчені розробляють унікальні медичні засоби, яких раніше не було в Україні. За його словами, подібні препарати "тільки починають зʼявлятися у світі".

"Я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають ефект… мають пряму дію на вірус. Раніше такого не було", — розповів Ляшко.

Ляшко не став уточнювати в якій формі — таблеток, крапель або суспензії — будуть нові препарати, але пообіцяв, що більше інформації нададуть через два тижні.

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Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що американська компанія Pfizer розробляє препарати для лікування коронавірусу. Випустити їх розраховують вже до кінця 2021 року.

А у вересні 2020 року польська компанія Biomed оголосила про створення перших у світі ліків від COVID-19, створеного на основі плазми крові перехворілих коронавірусом людей.